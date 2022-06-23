Сколько окладов вам положено при сокращении и как их получить — разбирает юрист

Сразу несколько крупных компаний объявили о закрытии и прекращении работы в России. Непросто сейчас и местным бизнесменам — от крупного до малого. Многим приходится ужимать расходы и сокращать персонал. Те, кто совсем не справляются, начинают ликвидацию. В любом случае без работы остаются рядовые сотрудники. Какие у них есть права и на какие выплаты можно рассчитывать, рассказал юрист по охране труда Евгений Павлов. Далее — от первого лица.
На каких основаниях могут уволить сотрудника
Все основания, на которых сотрудник может быть уволен с предприятия, прописаны в
Также вас могут уволить и по другим причинам, например дисциплинарным, из-за несоответствия занимаемой должности, но это уже мало связано с экономической ситуацией.
Компания ликвидируется. Что получат работники?
Компания может расторгнуть трудовые договоры с работниками в связи с ликвидацией, в соответствии с
Если период трудоустройства уволенного работника превысит один месяц, ему полагается за второй месяц трудоустройства средний месячный заработок или его часть, пропорциональная периоду трудоустройства в этом месяце (
В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения уволенный работник вправе получить средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть, пропорциональную периоду трудоустройства в этом месяце, если в течение 14 рабочих дней после увольнения он обратился в этот орган и за два месяца после увольнения не был трудоустроен (
Для получения выплаты за второй месяц трудоустройства уволенный должен представить заявление в письменной форме не позднее 15 рабочих дней после окончания этого месяца. Заявление подают также для получения выплаты за третий месяц трудоустройства. Сделать это нужно после принятия решения органом службы занятости населения, но не позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения (
Что такое сокращение и как оно регулируется законом
Сокращение численности и штата с точки зрения закона являются основанием для увольнения работников только по инициативе работодателя (
Сокращение штата — это ликвидация должности или должностей. Сокращение численности — это уменьшение числа штатных единиц по одной и той же должности. Например: было три кладовщика на складе — стало два.
Из-за обстоятельств, сложившихся в самой компании, руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель) самостоятельно принимает решение о необходимости сокращения штата или ликвидации должности в любое время.
При этом процедура сокращения имеет четкий алгоритм, который прописан в статьях 179 и 180 ТК РФ. А любое отступление от законодательной процедуры может являться основанием для восстановления сотрудника на работе с оплатой времени вынужденного прогула (
Как должен действовать работодатель
Работодателю или индивидуальному предпринимателю нужно действовать следующим образом:
1. Издать приказ о сокращении численности или штата. Определить, кто из работников имеет преимущество при решении вопроса: кого оставить? В первую очередь из списка сокращаемых надо исключить тех, кого по инициативе работодателя увольнять нельзя.
2. Установить сотрудников с более высокой квалификацией и производительностью. В соответствии со
3. Определить, у кого преимущество при равной производительности труда или квалификации. Преимущество имеют:
- семейные, которые содержат двух и более нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их полном содержании (например, у сотрудника двое несовершеннолетних детей);
- сотрудники, в семье которых нет других людей с самостоятельным заработком;
- сотрудники, получившие в этой организации трудовое увечье или профзаболевание;
- инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий по защите Отечества;
- сотрудники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
4. Сформировать список сокращаемых сотрудников (должностей) и уведомить их о предстоящем увольнении. Срок уведомления о сокращении — не менее двух месяцев до предполагаемой даты увольнения. Каждому сотруднику необходимо вручить уведомление лично и под подпись, подтверждающую факт уведомления.
5. Предложить сокращаемым другую вакантную должность либо:
- работу, соответствующую его квалификации;
- нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.
При этом предлагать вакансии, не подходящие человеку по состоянию здоровья, нельзя. Предложение другой должности (работы) нужно оформить в произвольной письменной форме.
Свое согласие или несогласие на перевод работник также должен выразить письменно: либо в виде отдельного заявления, либо сделав надпись на самом письменном предложении от работодателя. Например так: «От предложенной вакансии отказываюсь» или «На предложенную вакансию соглашаюсь».
6. Оформить перевод тех сотрудников, которые согласились занять другие должности. Нужно также известить о предстоящем сокращении профсоюз (при его наличии в организации). Уведомить службу занятости в письменной форме за два месяца до сокращения по общему правилу или за три месяца, если намечается массовое увольнение.
7. Издать приказ об увольнении и внести необходимые записи в трудовые книжки. Произвести необходимые выплаты сокращаемым.
Кого нельзя сокращать
Подробный перечень категорий таких сотрудников изложен в
На какие выплаты может рассчитывать работник
Работнику выплачиваются:
- положенная зарплата;
- выходное пособие в размере среднего месячного заработка;
- средний заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия);
- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении (если у сокращаемых были неиспользованные дни отпуска).
Основание — статьи 178, 180, 127 ТК РФ.
Ответственность работодателя (ИП) и должностных лиц за сокращение не по закону
Административная
1. Часть 1 и 2 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение процедуры сокращения) предусматривает штрафные санкции для работодателя при первом нарушении — от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц за первое нарушение — от 1 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 50 до 70 тысяч рублей для юридического лица и от 10 до 20 тысяч рублей — для должностного.
2. Часть 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ (вовремя не выплатили выходное пособие и средний заработок) предусматривает штрафные санкции для работодателя при первом нарушении — от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч или предупреждение. При повторном нарушении — от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц и от 20 до 30 тысяч рублей — для должностных или дисквалификация на срок от одного до трех лет.
Материальная ответственность
Придется оплатить время вынужденного прогула при восстановлении незаконно уволенного сотрудника в должности или в случае, когда формулировка причины увольнения помешала человеку устроиться на другую работу. Основание —
Уголовная ответственность
Предусмотрена уголовная ответственность при необоснованном увольнении женщины из-за ее беременности или наличия детей в возрасте до трех лет. Основание:
Наказанием может быть штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев. Либо ему грозят обязательные работы на срок до 360 часов.
Сокращения и увольнения стали следствиями весеннего кризиса: крупные международные бренды, на производствах и в магазинах которых работало много россиян, начали уходить с рынка. В апреле правительство придумало, как помочь сотрудникам таких компаний.