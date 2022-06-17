ИКЕА все-таки откроется или нет? Объясняем, что известно о работе шведских магазинов в России

IKEA запутала российских покупателей. 15 июня компания заявила, что продаст все свои мебельные фабрики в России, но о закрытии магазинов умолчала, отметив, однако, что собирается увольнять персонал. Так будут гипермаркеты открываться снова или нет? Разбираемся в коротком видео.

Напомним хронологию событий: