ИКЕА все-таки откроется или нет? Объясняем, что известно о работе шведских магазинов в России
15 июня компания заявила о грядущей распродаже (и товаров, и фабрик)
IKEA запутала российских покупателей.
Напомним хронологию событий:
- 24 февраля — Россия начала спецоперацию на Украине;
- 3 марта — Ingka Group объявила о приостановке деятельности IKEA в России;
- 3 марта — во все российские IKEA выстроились огромные очереди;
- 13 марта — товары IKEA стали продавать на «Авито» за миллионы рублей;
- 1 июня — IKEA объявила о возобновлении работы сервисных центров;
- 15 июня — IKEA заявила о продаже российских фабрик.
Российские власти не теряют надежды вернуть шведскую компанию. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил журналистам «Интерфакса», что ИКЕА хочет возобновить работу в стране при первой возможности, а товары будут ввозить из-за рубежа.
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