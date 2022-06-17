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ИКЕА все-таки откроется или нет? Объясняем, что известно о работе шведских магазинов в России

15 июня компания заявила о грядущей распродаже (и товаров, и фабрик)

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IKEA запутала российских покупателей. 15 июня компания заявила, что продаст все свои мебельные фабрики в России, но о закрытии магазинов умолчала, отметив, однако, что собирается увольнять персонал. Так будут гипермаркеты открываться снова или нет? Разбираемся в коротком видео.

Напомним хронологию событий:

Российские власти не теряют надежды вернуть шведскую компанию. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил журналистам «Интерфакса», что ИКЕА хочет возобновить работу в стране при первой возможности, а товары будут ввозить из-за рубежа.

Прочитайте также, как IKEA объяснила временное закрытие своих магазинов в марте. И почему решила пока не возобновлять продажи. Кстати, 1 июля в сети хотят устроить распродажу остатков товаров.

Еще мы выяснили, сколько платят продавцам и для чего мебель там расставляют как в лабиринте.

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