Две работы, одна зарплата: что придумало правительство в помощь сотрудникам ушедших фирм
Разбираем постановление правительства вместе с юристами
После начала спецоперации на Украине ряд иностранных компаний прекратили работу в России — некоторые ушли окончательно, а некоторые заявили, что только приостанавливают работу. В апреле было опубликовано постановление правительства, согласно которому компании могут перевести своих сотрудников к другому работодателю без увольнения. Разбираемся, как это работает.
Зачем нужен перевод?
Ряд компаний, которые временно приостановили работу из-за кризиса или санкций заявили о том, что сохранят за сотрудниками рабочие места и даже заработную плату. Правда, не в полной мере.
— Приостановка работы оформляется соответствующим приказом работодателя, которым, в частности, сотрудников отправляют «в простой», — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Если простой по вине работодателя, например он вовремя на закупил нужное сырье, либо просто банально нет работы, клиенты не идут, заказы не поступают, работнику платят 2/3 средней зарплаты. Если простой по объективным причинам — санкции, пандемия и прочее, на что не влияет ни работник, ни работодатель — платят 2/3 от оклада. Сейчас как раз, скорее всего, именно это основание и будут применять работодатели для того, чтобы оформить приостановку деятельности.
То есть работодатель в период простоя прибыль не получает, да еще и вынужден платить часть зарплаты сотруднику. Сотрудник при этом теряет часть дохода, а взяться за другую работу не может — работодатель в период простоя имеет полное право обязать сотрудников находиться на рабочих местах. То есть простой — это не основание для того, чтобы не ходить на работу, если работодатель письменно это не подтвердит. Иначе отсутствие на работе более 4 часов будет прогулом и основанием для увольнения.
Постановление позволяет не платить сотруднику эти деньги — в период работы на другую компанию сотрудник будет получать зарплату там, а по месту основной работы выплаты будут приостановлены.
— Для работника это возможность сохранить, а в некоторых случаях и увеличить свой ежемесячный доход, — говорит директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. — Во всех случаях простоя работник потеряет в привычном заработке. Временный перевод к другому работодателю позволит не только сохранить примерно прежний уровень заработка, но и в отдельных случаях увеличить его — всё будет зависеть от условий, которые может предложить «временный» работодатель.
Можно самому оформить перевод?
На самом деле нужно, чтобы ваш работодатель тоже поддерживал эту идею. По закону компании обязаны уведомлять центр занятости только в том случае, если по всей организации объявляется приостановка производства в целом.
— Но это, как правило, редкость, — говорит Страшнов. — Подразделения у компании какие-то продолжают функционировать, поэтому на практике такое встречается редко. Поэтому никого работодатели обычно не уведомляют, кроме работников.
Однако с учетом этого постановления, полагаю, картина может измениться. В постановлении ничего нового про уведомление центра занятости не говорится, поэтому правила действуют те же — уведомить обязан, только если останавливается деятельности компании в целом.
Как перевестись в другую компанию?
Самому ничего делать не нужно, все зависит от вашей компании, заинтересованной в вас компании и Центра занятости населения. Заинтересованная фирма идет в Центр занятости населения. Центр занятости направляет работнику «приостановленной организации» предложение о временном переводе его к другому работодателю с указанием должности, условий оплаты труда, условий труда на рабочем месте, других условий. Также Центр занятости извещает о такой возможности действующего работодателя работника.
Могут перевести в другую компанию без моего согласия?
Нет, постановление позволяет перевести работника только с его согласия.
А если работодатель против?
Придется остаться на прежнем месте и действовать в связи с внутренними документами компании — возможно, ходить на работу, если работодатель считает, что вы должны появляться на рабочем месте несмотря на простой. Потому что его согласие тоже нужно.
Надолго можно уйти на другую работу?
Нет, постановление вводит временные правила — до конца 2022 года.
Как оформят на новой работе?
СЮЖЕТ
С сотрудником будет заключен срочный трудовой договор. Если другой работодатель откажет в заключении срочного трудового договора, первоначально заключенный трудовой договор продолжает действовать в полном объеме.