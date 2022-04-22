Две работы, одна зарплата: что придумало правительство в помощь сотрудникам ушедших фирм

— Приостановка работы оформляется соответствующим приказом работодателя, которым, в частности, сотрудников отправляют «в простой», — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Если простой по вине работодателя, например он вовремя на закупил нужное сырье, либо просто банально нет работы, клиенты не идут, заказы не поступают, работнику платят 2/3 средней зарплаты. Если простой по объективным причинам — санкции, пандемия и прочее, на что не влияет ни работник, ни работодатель — платят 2/3 от оклада. Сейчас как раз, скорее всего, именно это основание и будут применять работодатели для того, чтобы оформить приостановку деятельности.



То есть работодатель в период простоя прибыль не получает, да еще и вынужден платить часть зарплаты сотруднику. Сотрудник при этом теряет часть дохода, а взяться за другую работу не может — работодатель в период простоя имеет полное право обязать сотрудников находиться на рабочих местах. То есть простой — это не основание для того, чтобы не ходить на работу, если работодатель письменно это не подтвердит. Иначе отсутствие на работе более 4 часов будет прогулом и основанием для увольнения.

