Названы вакансии, на которые новосибирцы не хотят идти, — на некоторых платят до 90 тысяч

Новосибирцы игнорируют вакансии арматурщиков с зарплатой
Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» назвал самые не востребованные соискателями вакансии в первом квартале
Сервис изучил около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за три месяца
— С января по март наихудший результат в Новосибирской области демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов), — сообщает «Зарплата.ру».
HR-директор «Зарплаты.ру» Вера Маневич объяснила, что низкий отклик связан с тем, что таких специалистов готовит ограниченное количество вузов. Потребность в рабочих постоянно растет, но они находят работу через знакомых.
— Звукорежиссеры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем — по всей стране наконец открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются офлайн-мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение, — объяснила Вера Маневич.
По данным сервиса, арматурщиков чаще всего ищут строительные компании. Причем востребованы и сотрудники без опыта — для работы вахтовым методом (им предлагают
— Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд» — в таких специалистах нуждаются райцентры и отдаленные поселки: врачам готовы предложить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры (доход —
В начале года эксперты по кадрам рассказали, где найти надежную работу и кому поднимут зарплаты.