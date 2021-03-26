Названы вакансии, на которые новосибирцы не хотят идти, — на некоторых платят до 90 тысяч

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» назвал самые не востребованные соискателями вакансии в первом квартале 2021 года в Новосибирской области — лидерами стали психиатр, звукорежиссер и арматурщик.



Сервис изучил около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за три месяца 2021 года , и выяснил, на какие вакансии новосибирцы откликаются реже всего.



— С января по март наихудший результат в Новосибирской области демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов), — сообщает «Зарплата.ру».