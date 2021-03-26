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Названы вакансии, на которые новосибирцы не хотят идти, — на некоторых платят до 90 тысяч

Такие выводы аналитики сделали, изучив больше 2 миллионов резюме

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Арматурщикам предлагают работать вахтовым методом и обещают хорошую зарплату, но новосибирцы на вакансии не откликаются

Арматурщикам предлагают работать вахтовым методом и обещают хорошую зарплату, но новосибирцы на вакансии не откликаются

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Новосибирцы игнорируют вакансии арматурщиков с зарплатой до 90 тысяч

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» назвал самые не востребованные соискателями вакансии в первом квартале 2021 года в Новосибирской области — лидерами стали психиатр, звукорежиссер и арматурщик.

Сервис изучил около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за три месяца 2021 года, и выяснил, на какие вакансии новосибирцы откликаются реже всего.

— С января по март наихудший результат в Новосибирской области демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов), — сообщает «Зарплата.ру».

HR-директор «Зарплаты.ру» Вера Маневич объяснила, что низкий отклик связан с тем, что таких специалистов готовит ограниченное количество вузов. Потребность в рабочих постоянно растет, но они находят работу через знакомых.

— Звукорежиссеры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем — по всей стране наконец открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются офлайн-мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение, — объяснила Вера Маневич.

По данным сервиса, арматурщиков чаще всего ищут строительные компании. Причем востребованы и сотрудники без опыта — для работы вахтовым методом (им предлагают до 90 тысяч рублей). Звукорежиссеров приглашают в частные и государственные детские образовательные центры и летние лагеря — им готовы платить 25 000 рублей.

— Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд» — в таких специалистах нуждаются райцентры и отдаленные поселки: врачам готовы предложить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры (доход — от 50 000 руб.), — рассказывают в «Зарплате.ру».

В начале года эксперты по кадрам рассказали, где найти надежную работу и кому поднимут зарплаты.

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