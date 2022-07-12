«Рынок труда поглотит всех»: что будет с работой и какую зарплату хотят соискатели
Без работы останется около 7 миллионов человек, но преимущество пока всё еще у ищущих работу
Уход западных компаний, инфляция и, конечно же, геополитика — факторы, которые сказываются на кадровом рынке. Правда, не в той степени, к которой готовились и компании, и сотрудники еще весной. Сначала рынок замер, потом оттаял и теперь всё раскладывает по полочкам. Сегодня компании по-прежнему в поисках лучших сотрудников, а те, в свою очередь, не готовы к снижению заработка, причем многие его для себя даже проиндексировали. Вместе с тем уровень тревожности соискателей вырос, но количество резюме говорит о том, что людям пока не до поисков, потому что сейчас лето и отпуск. Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина озвучила основные тенденции кадровой сферы: что будет после ухода иностранных компаний, где сейчас сложно найти работу и сколько человек могут сократить осенью. Подробнее — в материале НГС.
От ковида к геополитике
За последние три года графики, показывающие состояние рынка труда, — картина, прямо скажем, нескучная. 2019 год теперь уже выглядит как совсем старая реальность. 2020-й с ковидом задавал пугающие тенденции, но рынок быстро восстановился.
— Та ситуация, с которой мы закончили 2021 год и вошли в начало 2022 года, демонстрировала очень жесткий разрыв между спросом и предложением. То есть вакансий было очень много, люди были не активны, и подбор персонала был невыносимо, критически сложным, — напоминает Наталья Данина о кадровом дефиците, про который еще полгода назад говорили все аналитики.
Февральские события 2022 года поставили рынок на паузу. В первое время количество вакансий снизилось, при этом аналитики отмечают, что показатель всё же был на уровне марта-апреля прошлого года. В мае падение продолжилось.
При этом летом соискатели тоже не сильно активны — это сезонный тренд: лето, каникулы и отпуска.
— Сейчас динамика по вакансиям соответствует уровню весны прошлого года. Такого провала, как в 2020 году, мы не наблюдаем даже близко. И если всё продолжится такими же темпами, то мы снова выходим в тот же дисбаланс, — говорит Наталья Данина про сохранение тенденций на рынке труда, который пока еще остается на стороне соискателя.
Борьба за людей
Уровень конкуренции за людей определяется соотношением количества резюме и вакансий. Если цифра от 0 до 4, значит, на одну вакансию приходится четыре резюме. Этот показатель говорит о высокой конкуренции за людей, объяснила эксперт. Когда диапазон 5–7 (на одну вакансию 5–7 открытых резюме) — это норма: есть, кому откликнуться, и есть, из кого выбрать. Весной 2020 года этот показатель был выше 8: люди конкурировали за работу, то есть был рынок работодателя, а это всегда говорит о кризисной ситуации в экономике.
В 2021 и в начале 2022 года работодатели продолжали конкурировать за сотрудника. После 24 февраля количество вакансий упало, и индекс конкуренции сместился к пограничному состоянию, между нормальным и смещенным к конкуренции. Но пока люди за дверью не стоят в очереди — не выстроился вообще никто, констатирует эксперт.
По словам Натальи Даниной, весной конкуренция заметно выросла среди «белых воротничков», даже прослеживалась тенденция в сторону рынка работодателя. Сейчас и «белые», и «синие воротнички» примерно в одинаковом положении.
Цифры, графики и статистика наглядно показывают тенденции рынка, но сегодня, обращает внимание эксперт, нужно обратить внимание на фактор тревоги — как у бизнеса, так и у соискателей. Кто-то перестроился, кто-то только начинает понимать, как это сделать.
По данным опроса hh.ru, большинство компаний позитивно оценивают свое положение на рынке труда и планируют продолжать нанимать сотрудников. Примерно в два раза меньше сохранят команду, но новых приглашать не планируют. И 10% компаний всё же планируют сокращать штат.
Зарплату меньше не предлагать
Ситуация начала 2022 года повлияла на всех, и люди чувствуют по-разному, говорит эксперт. Самыми уязвимыми оказались «белые воротнички» в столицах (Сибирский федеральный округ на третьем месте), где сильнее всего выросла конкуренция.
И всё же, несмотря на риск остаться без работы или не найти новую, почти половина соискателей не готова снижать зарплатные ожидания. А кто-то даже закладывает в эту сумму инфляцию.
— Люди, выходя на рынок, индексируют свои зарплатные ожидания на 30%. Цены же выросли, поэтому будь добр, уважаемый работодатель, мне эту историю компенсировать, — приводит пример эксперт.
Интересно, что как раз готовы снизить зарплатные ожидания соискатели из Москвы и Санкт-Петербурга. В других регионах, в том числе в Сибири, этого не наблюдалось.
Иностранные компании уходят из России. Будет безработица?
До рынка труда работодателя еще очень далеко, уверенно говорит эксперт HeadHunter и приводит данные исследования Центра стратегических разработок, который в конце июня выпустил исследование на тему иностранного бизнеса в новых экономических условиях.
Согласно его данным, российский кадровый рынок — это около 70 миллионов человек. В иностранном бизнесе занято 2 миллиона. Еще 6 миллионов связаны с иностранным бизнесом косвенно (дилеры, дистрибьютеры, провайдеры). Если суммировать, получится около 7 миллионов человек, то есть 10% рынка труда, и это много. Уходит автопром, высокотехнологичные компании, программисты, СМИ. Каждый регион это чувствует по-своему, в зависимости от бизнеса: например, Калуга — это целый автомобильный кластер.
И всё же всплеска безработицы, по мнению Натальи Даниной, не предвидится, несмотря на то, что это знаковые, яркие уходы.
— Российский многомиллионный рынок труда поглотит этих людей без каких-либо сложностей, — уверена эксперт. — Сейчас уже сформировалась рамка и периметр ограничений деятельности в России. Основная масса компаний, которые ограничивали свою деятельность — в первую очередь это касается сферы ритейла, обслуживания, «Макдональдса» того же, — они выходят и выходили через механизм продажи с сохранением команды.
К тому же часть сотрудников получали компенсацию за приостановку деятельности, и пока эти запасы есть, поэтому часть людей просто не выходит в активный поиск. Более четкие тенденции, по ее словам, будут понятны осенью и будут зависеть от состояния и развития российской экономики.
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