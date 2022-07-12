«Рынок труда поглотит всех»: что будет с работой и какую зарплату хотят соискатели

От ковида к геополитике

За последние три года графики, показывающие состояние рынка труда, — картина, прямо скажем, нескучная. 2019 год теперь уже выглядит как совсем старая реальность. 2020-й с ковидом задавал пугающие тенденции, но рынок быстро восстановился.



— Та ситуация, с которой мы закончили 2021 год и вошли в начало 2022 года, демонстрировала очень жесткий разрыв между спросом и предложением. То есть вакансий было очень много, люди были не активны, и подбор персонала был невыносимо, критически сложным, — напоминает Наталья Данина о кадровом дефиците, про который еще полгода назад говорили все аналитики.

