Как изменилось число безработных в НСО за полгода? Изучаем данные Минтруда
В центры занятости с января обратились
В Новосибирской области на 1 июля 2022 года зарегистрированы
— Уровень официальной безработицы составил 1,2% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились
С начала года 1360 человек уволили из организаций региона из-за сокращений. На
Ранее НГС рассказывал о том, кто и в каком объеме может получить пособие по безработице. Рассказываем в нашем материале.