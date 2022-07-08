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Как изменилось число безработных в НСО за полгода? Изучаем данные Минтруда

В центры занятости с января обратились 37 800 человек

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Сейчас уровень безработицы в НСО — 1,2% от рабочей силы

Сейчас уровень безработицы в НСО — 1,2% от рабочей силы

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В Новосибирской области на 1 июля 2022 года зарегистрированы 17 400 безработных граждан. В декабре прошлого года таких было 24 900, то есть 1,8% от рабочей силы.

— Уровень официальной безработицы составил 1,2% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 37 800 человек, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства труда и социального развития НСО.

С начала года 1360 человек уволили из организаций региона из-за сокращений. На 1 июля заявленная предприятиями потребность в работниках — 37 800 человек, что на 31,4% меньше, чем в тот же период 2021 года.

Ранее НГС рассказывал о том, кто и в каком объеме может получить пособие по безработице. Рассказываем в нашем материале.

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