Кому денег? Как получить пособие по безработице в 2022 году и сколько это в рублях

Кому положено пособие по безработице?

На пособие по безработице вправе рассчитывать люди, потерявшие работу, или те, кто ищет (и никак не может найти) свою первую работу. Если вы потеряли (или пока еще не нашли) источник доходов, вставайте на учет в центр занятости населения, чтобы получить статус безработного и помощь в поиске работы. Сделать это можно дистанционно на сайте «Госуслуги».

Но сначала проверьте, можете ли вы рассчитывать на поддержку.

