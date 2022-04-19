Кому денег? Как получить пособие по безработице в 2022 году и сколько это в рублях
И кто не может стать официально безработным
Уровень безработицы в России медленно, но верно подрастает. Только в Москве, по словам Сергея Собянина, под риском потерять работу находятся 200 тысяч человек — сотрудников иностранных компаний. Чтобы как-то поддержать их, столичные власти выделят 3,36 миллиарда рублей. Но не на то, чтобы раздать каждому нуждающемуся, а на то, чтобы организовать новые рабочие места. На 58 тысяч человек. Для остальных всё так же открыты центры занятости населения. Если вы остались без работы, можете рассчитывать на пособие. Правда, пособие по безработице в России — вещь любопытная. Можешь получить всю сумму, которая тебе полагается, можешь обойтись минимумом, а кому-то и вовсе вместо денег могут предложить вакансию. Разбираемся, кто на какую сумму может рассчитывать и куда бежать за деньгами.
Кому положено пособие по безработице?
На пособие по безработице вправе рассчитывать люди, потерявшие работу, или те, кто ищет (и никак не может найти) свою первую работу. Если вы потеряли (или пока еще не нашли) источник доходов, вставайте на учет в центр занятости населения, чтобы получить статус безработного и помощь в поиске работы. Сделать это можно дистанционно на сайте «Госуслуги».
Но сначала проверьте, можете ли вы рассчитывать на поддержку.
Сколько денег получают безработные?
Максимальное пособие по безработице в 2022 году составляет
Во-первых, пособие выплачивается с учетом среднего заработка на последнем месте работы: 75% первые три месяца и 60% — следующие три. Срок выплат — полгода.
Во-вторых, у предпенсионеров срок выплат может составлять 12 месяцев, а то и все 24 — в зависимости от даты увольнения и стажа работы. При этом первые три месяца предпенсионеры получают 75% от среднего заработка, следующие четыре месяца — 60%, после этого — 45% каждый месяц.
При этом везде есть свои лимиты:
- максимальная сумма в первые три месяца —
12 792рубля в месяц;
- максимальная сумма в следующие три месяца — 5000 рублей в месяц;
- максимальная сумма для предпенсионеров —
12 792рубля в месяц;
- минимальная сумма — 1500 рублей в месяц.
Тем, кто живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к зарплате, пособие по безработице увеличивается на размер районного коэффициента.
Как зарегистрироваться в центре занятости?
— Заявление о содействии в поиске подходящей работы подается в центр занятости населения по месту жительства, — говорит юрист Ирина Овсянникова. — В ином случае заявление примут и помогут найти работу, но пособие по безработице не начислят. Гражданин без постоянной регистрации может обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания по месту фактического жительства. Решение суда станет основанием для его постановки на учет в качестве безработного. Иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, могут встать на учет в центр занятости населения, но пособие по безработице они получать не будут.
К заявлению нужно приложить паспорт, справку о среднем заработке за последние три месяца на последнем месте работы (это не 2-НДФЛ, а отдельная справка, которую работодатель выдает по письменному заявлению работника в течение трех рабочих дней), трудовую книжку (или трудовые договоры), документы об образовании и квалификации. Дополнительно могут потребоваться справка из соцзащиты (о получении пособия на ребенка), военный билет (с отметкой о дате начала и окончания военной службы), для иностранцев — разрешение на временное проживание или вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение вынужденного переселенца, для детей-сирот — справка из органов опеки и попечительства, подтверждающая их статус, для инвалидов — индивидуальная программа реабилитации.
Если самостоятельно подать заявление или собрать необходимые документы не получается, можно обратиться в центр занятости населения за консультацией.
Как зарегистрироваться в качестве безработного дистанционно?
Кроме уже упомянутого сайта «Госуслуги», зарегистрироваться в качестве безработного можно на сайте «Работа в России» (но войти в личный кабинет здесь можно всё равно только через «Госуслуги»; если ни на одном из этих порталов вы не зарегистрированы, придется идти ногами в центр занятости по месту регистрации). Здесь всё интуитивно понятно и, после того как вы пройдете небольшой опросник, станет понятно, положено ли вам пособие и что вообще делать в вашей ситуации.
Куда приходит пособие?
Пособие приходит только на карту «Мир», а если у вас нет карты, то на счет. При этом вам всё еще придется отмечаться в центре занятости и откликаться на вакансии. Если вы несколько раз не откликнетесь на такие сообщения, перестанете обращать внимание на уведомления и не будете отмечаться в центре занятости, вас лишат и статуса безработного, и пособия.
А если я хочу работу, а не пособие?
Вы можете обратиться в центр занятости с просьбой помочь вам с поиском работы, не настаивая на пособии. Вакансий предостаточно. На том же сайте «Работа России» отрапортовали, что за март у них прибавилось около 200 тысяч вакансий, и теперь общее число предложений составило 1,6 миллиона позиций. Работа, может быть, и не та, о которой вы мечтали, но это работа.
СЮЖЕТ
— Несмотря на то, что в целом рынок труда сегодня занимает выжидательную позицию, сезонный найм ведется в полном объеме, — говорит заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. — Традиционно в марте — начале апреля мы наблюдаем прирост временных и сезонных работ. И это в значительной мере обусловило такой существенный рост предложений о работе.
Если вы решили встать на биржу труда и получить от нее максимум, воспользуйтесь нашей простой инструкцией.