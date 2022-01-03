Как изменилось число безработных в Новосибирской области в 2021 году — показываем в одной картинке

За 2021 год в Новосибирской области число безработных сократилось почти в три раза. Если в начале года их было
Информацию об изменении количества безработных опубликовало министерство труда и социального развития НСО. Мы собрали для вас данные в инфографике.
— По состоянию на 24 декабря 2021 года в целом по области зарегистрированы
В январе прошлого года в регионе было
В 2020 году в Новосибирской области произошел резкий прирост числа безработных. За год оно увеличилось с
Ранее НГС писал о сибирячках, которые отказались от вакцинации и 21 ноября остались без работы. Женщины рассказали, почему приняли такое решение.