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Тема дняКак изменилось число безработных в 2021 году
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Как изменилось число безработных в Новосибирской области в 2021 году — показываем в одной картинке

В январе в регионе было 69 500 безработных, сейчас таких меньше 25 000

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В конце декабря в Новосибирской области было <nobr class="_">24 900</nobr> безработных

В конце декабря в Новосибирской области было 24 900 безработных

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За 2021 год в Новосибирской области число безработных сократилось почти в три раза. Если в начале года их было 69 500, то в декабре — 24 900.

Информацию об изменении количества безработных опубликовало министерство труда и социального развития НСО. Мы собрали для вас данные в инфографике.

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— По состоянию на 24 декабря 2021 года в целом по области зарегистрированы 24 900 безработных граждан. Уровень официальной безработицы составил 1,8% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 115 000 человек. За этот период 4113 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, — говорится в сообщении Минтруда НСО.

В январе прошлого года в регионе было 69 500 безработных, что составляло 4,9% от численности рабочей силы. Их количество стало постепенно сокращаться и в конце июня составило 37 400 человек.

В 2020 году в Новосибирской области произошел резкий прирост числа безработных. За год оно увеличилось с 13 500 до 71 600 человек. Наибольший всплеск пришелся на май и июнь. Если в апреле в регионе работы не было у 16 100 жителей, то в следующем месяце уже у 37 200 человек, в июне — у 51 300. В декабре показатель составил 71 700.

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