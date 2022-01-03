Как изменилось число безработных в Новосибирской области в 2021 году — показываем в одной картинке

В январе прошлого года в регионе было 69 500 безработных, что составляло 4,9% от численности рабочей силы. Их количество стало постепенно сокращаться и в конце июня составило 37 400 человек.



В 2020 году в Новосибирской области произошел резкий прирост числа безработных. За год оно увеличилось с 13 500 до 71 600 человек. Наибольший всплеск пришелся на май и июнь. Если в апреле в регионе работы не было у 16 100 жителей, то в следующем месяце уже у 37 200 человек, в июне — у 51 300 . В декабре показатель составил 71 700 .

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