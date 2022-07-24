«Парни приводят в вебкам своих девушек». Откровения студентки о жадных студиях, онлайн-заработке и шантаже (18+)

В моей студии считается хорошей зарплата на уровне 100 тысяч. Большинство получают 60–80. Всегда есть шанс стать суперзвездой и выйти на какие-то нереальные деньги, но учитывая, что для этого нужно делать...



Жадность студий — возможно, худшее в этой работе. Из девочек выжимают все соки, притом как кнутом, так и пряником. Чтобы много работала, могут хвалить и рассказывать, какая ты красивая. Когда к лести вырабатывается иммунитет — начинают штрафовать. Менеджеры льют девочкам в уши, что о них тут заботятся, что в любой другой студии их впятером будут насиловать, что только здесь безопасно и хорошо. Дырка от бублика стоит дороже, чем эти слова.