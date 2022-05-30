«Не смогу вами управлять!»: предприниматель — о (по)пытках устроиться на работу в 43 года

Я учился в Южно-Уральском госуниверситете на инженера двигателей внутреннего сгорания, окончил в 2002 году. В то время у таких специалистов, как я, были слишком маленькие зарплаты. Меня это не устраивало, так как уже к тому моменту я был женат, надо было оплачивать квартиру. Пошел в торговлю. Сначала — на вольные хлеба. Работал на рынке, продавал резину. Но потом мой партнер умер, а вокруг стали открывать сетевые магазины по продаже резины и запчастей. Покупательский спрос пошел на спад.

И снова начал с нуля. Устроился в отдел закупа в сеть строительных супермаркетов. Когда их закрыли, перешел в отдел департамента эксплуатации и строительства «Красное & Белое». Занимался там закупом всех стройматериалов и оборудования для работы магазинов. В результате проработал так с 2004-го по 2019 год. Уходил с должности заместителя директора по логистике и закупу.