«Не смогу вами управлять!»: предприниматель — о (по)пытках устроиться на работу в 43 года

Хайдар Файзрахманов — инженер, но по специальности не трудился ни дня. Сразу после университета молодой специалист ушел в торговлю: надо было растить детей и платить ипотеку. В новой для себя сфере он отлично освоился и дорос до руководящих должностей. А когда решил сменить компанию (на тот момент ему исполнилось 40 лет), столкнулся с неожиданными трудностями. Его, опытного человека, не готовы были брать. Хайдар рассказал, как пытался трудоустроиться и что из этого вышло. Приводим его историю от первого лица.
Я учился в Южно-Уральском госуниверситете на инженера двигателей внутреннего сгорания, окончил в 2002 году. В то время у таких специалистов, как я, были слишком маленькие зарплаты. Меня это не устраивало, так как уже к тому моменту я был женат, надо было оплачивать квартиру. Пошел в торговлю. Сначала — на вольные хлеба. Работал на рынке, продавал резину. Но потом мой партнер умер, а вокруг стали открывать сетевые магазины по продаже резины и запчастей. Покупательский спрос пошел на спад.
И снова начал с нуля. Устроился в отдел закупа в сеть строительных супермаркетов. Когда их закрыли, перешел в отдел департамента эксплуатации и строительства «Красное & Белое». Занимался там закупом всех стройматериалов и оборудования для работы магазинов. В результате проработал так с 2004-го по 2019 год. Уходил с должности заместителя директора по логистике и закупу.
В тот момент я чувствовал себя состоявшимся специалистом и решил открыть собственные продуктовые магазины в формате «у дома». Это был 2020 год, разгар пандемии. Но я рассуждал: люди никогда не прекратят есть, пить и умирать. А закупать продукты или стройматериалы — разницы нет, если знаешь механизм этой работы. Через полгода один магазин закрылся — для него был неудачно подобран район. Там вольготно себя чувствуют дискаунтеры и круглосуточные киоски, а магазин без алкоголя не очень актуален. Второй магазин в другом районе продолжает работать. Я могу открыть еще одну-две торговые точки, но мне это уже неинтересно. Хочу развиваться дальше.
Поэтому составил более-менее привлекательное резюме, разместил на разных сайтах. И что вы думаете? Откликов на такой лакомый кусочек рабочей силы совсем мало. Сначала я указал возможность релокации (без согласования с семьей), и мне начали звонить рекрутеры из Москвы. А после редактирования соответствующего раздела ситуация в корне поменялась. Звонки сократились до одного в неделю, притом что я усиленно продвигал свое резюме на всех площадках.
В Челябинске открывали новый медицинский центр, искали человека на закуп. Я пришел, просидел 40 минут в ожидании. А когда зашел в кабинет к работодателю, женщина посмотрела на меня и буквально с порога сказала: «Вы такой возрастной человек (мне 43). Я, скорее всего, не смогу вами управлять!» Судя по виду, она была меня старше лет на 10. На этом я предложил завершить наше собеседование.
Еще был случай: меня пригласили на собеседование перед Новым годом. Только поднялся к человеку, он взял мое резюме и говорит: «Меня вызвали срочно в командировку, вы извините, я вынужден уехать. Извините, что вы меня ждали. Давайте я вам после Нового года,
Это единичные истории, которые дошли до собеседования. В большей же части случаев я отправляю резюме, а мне никто не отвечает.
Можно было бы подумать, что время сейчас непростое, компании меняют свои планы. Но вакансии-то висят, никуда не исчезают. Что именно пугает работодателей, я, к сожалению, не знаю. Мне-то кажется, наоборот, если человек опытный, если у него уже взрослые дети, это самый привлекательный вариант.
Боже мой, мне всего 43 года, самый расцвет мозговой и прочей активности. Опыт приобретен, дети выросли. Машина, квартира есть. Я в этом возрасте уже не пью, как пил в молодости. Утром прихожу на работу свеж, опрятен и бодр.
До пенсии еще очень далеко, а меня уже будто списали. Видимо, время, когда я отправлял в урну резюме кандидатов 50+, решительно вернулось, продемонстрировав отрицательный рост.
Я решил забросить это дело и прекратил рассылку резюме. Сейчас развиваю другую тему — участие в госзакупках. Теперь я снова сам на себя работаю. Выступаю в роли исполнителя госконтрактов на поставку товара. Уже выиграл четыре аукциона — на поставку вентиляционного и медицинского оборудования в Челябинске, Екатеринбурге и Башкирии. Тут как раз мой опыт в закупе и пригодился.
Это прямо мое, как оказалось. И, может быть, всё было не зря. Нужно было пройти все эти круги. Если вы, как и я, столкнулись с возрастным цензом, остановитесь, оглядитесь вокруг себя. Главное — не опускать руки, как это бы банально ни звучало. Вокруг всегда есть возможность, куда можно приложить свои знания. Моя история — тому пример.