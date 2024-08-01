Трагедия-близнец: вспоминаем, как в Новосибирске взорвалась пятиэтажка — такое же случилось в Нижнем Тагиле

Взрыв на Линейной в Новосибирске произошел 9 февраля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 1 августа, произошел взрыв в Нижнем Тагиле, который как близнец похож на трагедию, случившуюся на Линейной в Новосибирске в 2023 году. Полтора года назад, 9 февраля, в центре города взорвалась пятиэтажка. Тогда погибли 15 человек, в том числе двухлетняя девочка. Еще 11 человек получили серьезный вред здоровью. Многие лишились своих квартир. Сейчас, смотря на кадры из Нижнего Тагила, невозможно не вспомнить один из самых страшных дней в Новосибирске.

Погибли 15 человек

Жители несли к Линейной, 39 игрушки и цветы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Взрыв произошел в 07:39. В тот момент многие жители дома на Линейной, 39 собирались на работу. Один из жителей Константин был в кухне, когда его жена и дочь находились в другой части квартиры. У жены Константина Надежды был день рождения. В момент взрыва рухнула именно та часть квартиры, где находились дочь и жена. Константин и сам попал под обломки, но его вытащили спасатели.



Тела мамы и дочери нашли спустя несколько часов после взрыва. Их кремировали и захоронили. Татьяна Александровна, свекровь погибшей, рассказала, как этот год жил ее сын.

— Костя ездит туда. Ездит каждую неделю, практически живет на кладбище. Все ждем, может быть, потом станет ему легче, потому что он занимается с психологами, — объясняет женщина сквозь слезы. — Это так тяжело. Это сердце вырвали из груди. Он ходит как зомби, вот у него какая-то как отрешенность. С ним разговариваешь, а он как будто не здесь.

Зимой 2024 года НГС подготовил видео к годовщине трагедии Источник: NGS.RU

После взрыва газа и обрушения подъезда жители дома соседи и простые прохожие до приезда спасателей помогали друг другу сами: таскали плиты, забирали к себе людей, выбегавших из уцелевших подъездов. Одним из них был семилетний Нурик. Буквально за секунды до обрушения его мать смогла вытолкнуть сына и закричать: «Беги».



За спиной падающего по ступенькам ребенка обрушился подъезд. Испуганного, молчащего, в одной школьной форме, его с улицы увела женщина с соседнего дома, согрела, попыталась успокоить. Маму Нурика вытащили из-под завалов спустя время. 44-летняя Айжаныл была жива, но со страшной травмой спины. Ее увезли в больницу, где провели долгую и сложную операцию. Айжаныл успели выписать и увезли в санаторий. Но там ее состояние начало ухудшаться, и в итоге у женщины оторвался тромб. Мама Нурика стала 15-й жертвой взрыва.

В день трагедии на месте работало множество спасателей, медиков, волонтеров и так далее. В школе, которая была рядом, организовали штаб. Люди приносили туда горы вещей, еды и необходимых вещей. Около 19:00 на место взрыва прибыл глава МЧС России Александр Куренков. На личный контроль ситуацию со взрывом газа взял и президент России Владимир Путин.

10 февраля 2023 года в 08:18 спасатели завершили разбор завалов. В Новосибирской области объявили день траура. Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших.



6 февраля — за несколько дней до взрыва

От взрыва обрушился один подъед дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подозрительные люди появились на Линейной, 39 незадолго до трагедии. В произошедшем сейчас обвиняют Ирину Урбах и Евгения Кавуна. Они приехали в Новосибирск из Омска по очереди: он — в январе 2023 года, она — 5 февраля 2023 года. Оба работали в компании «Межрегионгаз Сервис» — фирма занимается обслуживанием газового оборудования в квартирах. Несмотря на то, что Урбах и Кавун официально не трудоустроены, у них была форма газовой службы, удостоверения и бланки договоров с потенциальными клиентами.



Урбах называла себя контролером. Она обходила квартиры, указывала жильцам на неполадки в газовом оборудовании, настоятельно рекомендовала их устранить. Если собственник соглашался, то на следующий день приходил «монтажник», Кавун, и делал ремонт. В доме № 39, где произошел взрыв, пара побывала минимум в трех квартирах.



По версии следствия, 6 февраля Ирина Урбах, предъявив поддельное удостоверение, обратилась к хозяйке одной из квартир жилого дома. По данным источника НГС, ей удалось обвести вокруг пальца 88-летнюю пенсионерку, заявив, что в квартире нужно заменить подводку газового оборудования. Она вызвала Евгения Кавуна, который, как установило следствие, представился слесарем и заменил шланг, не проверив в итоге герметичность. На кухне женщины начал скапливаться газ. После этого жители подъезда стали жаловаться друг другу на неприятный запах.

20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».



Что сейчас происходит?

На месте взрыва на Линейной сейчас пустырь. В Заельцовском районном суде сейчас идет процесс по делу. Во время допроса пострадавших Жительница Новосибирска Галина Боброва на суде рассказала, что происходило в квартире № 21 дома № 39 по улице Линейной в день взрыва 9 февраля прошлого года. Галина — дочь пенсионерки, в жилье которой и произошёл взрыв.

— К ней пришла соседка. Я так понимаю, они смотрели, откуда мог пойти газ или хотели открыть окно. Я была на телефоне и поняла, что произошло что-то жуткое: я услышала стоны мамы. Я бросила трубку и позвонила в скорую, а через десять минут мы с мужем были на месте и увидели жуткую картину, — продолжает Галина.



Мать Галины погибла при взрыве газа. Сейчас суд уже завершил допрос потерпевших по делу о взрыве газа на Линейной, 39 и приступил к свидетелям. Некоторые из пострадавших уверены: вины подсудимых Евгения Кавуна и Ирины Урбах в трагедии нет.

Все подробности взрыва на Линейной НГС собирает в один сюжет. Про события в Нижнем Тагиле наши коллеги рассказывают в онлайн-трансляции.