Число пострадавших увеличилось до семи. В Нижнем Тагиле взорвался пятиэтажный дом: онлайн

В Нижнем Тагиле обрушился пятиэтажный дом. ЧП произошло днем 1 августа на улице Сибирской, 81. По сообщениям очевидцев, причиной стал взрыв газа. Всё, что известно о случившемся, рассказываем в режиме онлайн.
Также оперативно о ситуации мы рассказываем в телеграм-канале E1.RU.
Местонахождения трех пострадавших под завалами установили, идет разбор обломков, сообщили в МЧС.
Все, что известно о ЧП
Baza публикует кадры спасения одной из пострадавших при разрушении дома в Нижнем Тагиле. Женщину вынесли на носилках.
Еще одно видео с места обрушения.
— Там грудничка трехмесячного вынесли, — рыдает женщина.
— Двоих! — добавляет мужчина.
Мужчины помогают спасателям. Машину, мешавшую проезду, вытолкали вручную.
В МЧС России сообщили, что из пострадавшего дома и соседних эвакуированы 70 жильцов.
Спасатели пробираются на помощь еще к одному человеку, застрявшему под завалом. По предварительной информации, слышно голос девочки.
По данным канала Ural Mash, под завалами могут находиться семь детей и девять взрослых. Есть угроза обрушения соседнего подъезда.
Сообщение об обрушении дома поступило в аварийную газовую службу Нижнего Тагила в 11:57. Аварийная бригада отключила пятиэтажку от газоснабжения.
— Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения, — сообщили в пресс-службе «ГАЗЭКС».
Сотрудники МЧС показали, как работают на месте обрушения. Продолжаются поисковые работы под завалами, жителей эвакуируют через балконы.
Список пострадавших
Телеграм-канал «База» публикует список поврежденных квартир и жильцов, которые могли находиться там в момент взрыва. В 5-й квартире был один ребенок, в 6-й — двое детей, в 17-й — двое детей и один взрослый, в 21-й квартире — один взрослый.
Список пострадавших, по данным «Базы»:
Эдуард Скляр, 44 года, — в тяжелом состоянии;
Валерия Батуева, 77 лет, — в тяжелом состоянии;
Дмитрий Щ., 11 лет, — состояние средней тяжести;
Дмитрий В., 11 лет, — состояние средней тяжести.
Где разместят пострадавших?
Мэр Нижнего Тагила сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи, из них пятеро — дети. Введен режим ЧС.
Администрацией города организовала круглосуточную горячую линию: (3435) 33-18-55.
Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».
Угроза дальнейших обрушений сохраняется на месте взрыва, сообщают в оперативных службах.
Очевидица Надежда сообщила, что под завалами могут находиться несколько детей. Видео публикует «Наш Нижний Тагил».
Ее 13-летний воспитанник из детского сада позвонил ей из-под завалов и рассказал, что ему зажало ноги.
Число пострадавших выросло до шести
Число пострадавших при обрушении пятиэтажки возросло до шести человек, из них трое — дети, сообщили в МЧС.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место убыли кинологические расчеты.
В МЧС открыли горячую линию. Информацию можно получить по номеру (343) 346-13-19.