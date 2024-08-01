Число пострадавших увеличилось до семи. В Нижнем Тагиле взорвался пятиэтажный дом: онлайн

Телеграм-канал «База» публикует список поврежденных квартир и жильцов, которые могли находиться там в момент взрыва. В 5-й квартире был один ребенок, в 6-й — двое детей, в 17-й — двое детей и один взрослый, в 21-й квартире — один взрослый.