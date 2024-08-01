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Происшествия Обрушилась пятиэтажка онлайн-трансляция Число пострадавших увеличилось до семи. В Нижнем Тагиле взорвался пятиэтажный дом: онлайн

Число пострадавших увеличилось до семи. В Нижнем Тагиле взорвался пятиэтажный дом: онлайн

Рассказываем всё, что известно о ЧП

3 718
31 комментарий

В Нижнем Тагиле обрушился пятиэтажный дом. ЧП произошло днем 1 августа на улице Сибирской, 81. По сообщениям очевидцев, причиной стал взрыв газа. Всё, что известно о случившемся, рассказываем в режиме онлайн.

Также оперативно о ситуации мы рассказываем в телеграм-канале E1.RU.

Если вы стали очевидцем взрыва или живете в этом доме, пожалуйста, свяжитесь с редакцией.
Звоните8 (343) 379-49-95
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Анастасия Якупова

Местонахождения трех пострадавших под завалами установили, идет разбор обломков, сообщили в МЧС.

Спасатели продолжают поиск
Анастасия Якупова

Все, что известно о ЧП

Анастасия Якупова

Baza публикует кадры спасения одной из пострадавших при разрушении дома в Нижнем Тагиле. Женщину вынесли на носилках.

Анастасия Якупова

Еще одно видео с места обрушения.

— Там грудничка трехмесячного вынесли, — рыдает женщина.

— Двоих! — добавляет мужчина.

Анастасия Якупова

Мужчины помогают спасателям. Машину, мешавшую проезду, вытолкали вручную.

В МЧС России сообщили, что из пострадавшего дома и соседних эвакуированы 70 жильцов.

Анастасия Якупова

Спасатели пробираются на помощь еще к одному человеку, застрявшему под завалом. По предварительной информации, слышно голос девочки.

Анастасия Якупова

По данным канала Ural Mash, под завалами могут находиться семь детей и девять взрослых. Есть угроза обрушения соседнего подъезда.

Анастасия Якупова

Сообщение об обрушении дома поступило в аварийную газовую службу Нижнего Тагила в 11:57. Аварийная бригада отключила пятиэтажку от газоснабжения.

— Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Специальная комиссия разбирается в причинах обрушения, — сообщили в пресс-службе «ГАЗЭКС».

Анастасия Якупова

Сотрудники МЧС показали, как работают на месте обрушения. Продолжаются поисковые работы под завалами, жителей эвакуируют через балконы.

Анастасия Якупова

Список пострадавших

Телеграм-канал «База» публикует список поврежденных квартир и жильцов, которые могли находиться там в момент взрыва. В 5-й квартире был один ребенок, в 6-й — двое детей, в 17-й — двое детей и один взрослый, в 21-й квартире — один взрослый.

Список пострадавших, по данным «Базы»:

  • Эдуард Скляр, 44 года, — в тяжелом состоянии;

  • Валерия Батуева, 77 лет, — в тяжелом состоянии;

  • Дмитрий Щ., 11 лет, — состояние средней тяжести;

  • Дмитрий В., 11 лет, — состояние средней тяжести.

Анастасия Якупова

Где разместят пострадавших?

Мэр Нижнего Тагила сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи, из них пятеро — дети. Введен режим ЧС.

Администрацией города организовала круглосуточную горячую линию: (3435) 33-18-55.

Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

На месте развернули штаб
Анастасия Якупова

Угроза дальнейших обрушений сохраняется на месте взрыва, сообщают в оперативных службах.

Анастасия Якупова

Очевидица Надежда сообщила, что под завалами могут находиться несколько детей. Видео публикует «Наш Нижний Тагил».

Ее 13-летний воспитанник из детского сада позвонил ей из-под завалов и рассказал, что ему зажало ноги.

Анастасия Якупова

Число пострадавших выросло до шести

Число пострадавших при обрушении пятиэтажки возросло до шести человек, из них трое — дети, сообщили в МЧС.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место убыли кинологические расчеты.

В МЧС открыли горячую линию. Информацию можно получить по номеру (343) 346-13-19.

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Взрыв ЧП Срочно Нижний Тагил ГАЗ
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Комментарии
31
VCN
1 августа 2024, 15:23
Посмотрите внимательно, возможно, из этой трагедии торчат чьи то уши...
NETROL
1 августа 2024, 16:17
Хоть бы раз нашли причину и устранили так, чтобы нигде не повторялось, что мешает это сделать?
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