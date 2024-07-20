Не та квартира? Газовики раскрыли новые детали ЧП на Линейной — причиной взрыва могли быть совсем не мошенники

Адвокат одного из подсудимых считает, что взрыв мог произойти не в той квартире, на которую указывает следствие. Это может изменить ход дела Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд завершил допрос потерпевших по делу о взрыве газа на Линейной, 39 и приступил к свидетелям. На очередном заседании в Заельцовском суде показания дали представители компании СЦТДЭ «Диасиб» — она проверяла состояние внутреннего газопровода за несколько месяцев до взрыва и нашла несколько нарушений. Что было не так и почему взрыв на самом деле мог произойти не в той квартире, на которую указывает следствие, — в материале НГС.



Какие дефекты нашли газовики?

За состоянием дома на Линейной, 39 следили не только управляющая компания и «Новосибирскоблгаз». Обследованием состояния внутреннего газопровода занимался также Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «Диасиб».

На сайте компании сказано, что организация оказывает услуги в области экспертизы промышленной безопасности, неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний. В основном «Диасиб» работает с крупными предприятиями, среди которых «Газпром», «Норникель», «Транснефть» и другие. При этом фирма оказывает и услуги по обследованию многоквартирных домов.

В частности, «Диасиб» проводила обследование в доме на Линейной, 39, где в феврале 2022 года произошел взрыв газа. После допроса всех потерпевших в Заельцовский районный суд вызвали представителей компании — они проходят по делу свидетелями. Заседание прошло 18 июля.

Первым суд допросил замдиректора компании. Владимир Павшок рассказал, что крупных замечаний, требующих срочного вмешательства, проверка не выявила.

— Как правило, мы указывали на сопутствующие нарушения, которые не касаются самого трубопровода. Например, связанные с вентиляцией, — сообщил Павшок на заседании.

В декабре 2021 года «Диасиб» заключила договор на обследование внутреннего газопровода на Линейной, заказчиком была управляющая компания «Дост-Н». После того как специалисты проверили состояние газопровода, управляющая компания должна была устранить выявленные нарушения, объяснил замдиректора.



Нарушений, которые в отчете «Диасиб» называют сопутствующими замечаниями, было четыре. Среди них отсутствие естественной вентиляции, недостаточный уровень воздухообмена, соприкосновение газопровода с трубопроводом системы отопления, а также то, что газопровод был проложен через влажные помещения — ванные комнаты.

Несоответствие в документах

Адвокат одного из обвиняемых во взрыве газа на Линейной обратил внимание на нестыковки в документах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обследование дома на Линейной, 39 проводил ведущий инженер отдела газораспределения и газопотребления компании «Диасиб» Игорь Николаев. Работы проходили за полгода до взрыва — в середине июля и в августе 2022 года.



Задача инженера заключается в том, что сначала он проверяет состояние газопровода в подъезде, а потом — в квартирах. Николаев отметил, что чаще всего обследовать трубы всех жильцов не получается, потому что некоторые отказываются впускать газовиков в квартиры. Согласно отчету, из 60 квартир на Линейной сотрудник сумел попасть в 46. Именно он обратил внимание на те четыре дефекта, которые попали в отчет. По словам Игоря Николаева, выявленные нарушения не считаются критическими, но их рекомендуют исправить — его слова подтвердили и другие допрошенные сотрудники «Диасиба».

— На момент обследования это никак не влияло на работоспособность и исправность оборудования. Может происходить трение газовой магистрали из-за расширения трубы с горячей водой, а также коррозия. Нарушается лакокрасочное покрытие трубопровода, может происходить коррозионный процесс. Поэтому данное замечание должно было быть устранено, — уточнил гендиректор «Диасиба» Никита Коновалов.

Особенное внимание на суде уделили прокладке газовой магистрали через ванную комнату — дефект нашли в квартире № 20. Газовая труба в таком случае может потерять свою прочность из-за нахождения во влажном помещении. Но исправить такую конструкцию сложно, добавил директор компании.

— Есть требования к проектированию, которые запрещают прокладку газопровода по влажным помещениям, но данный трубопровод был смонтирован в далекие годы, требования были другие. Поэтому на эти участки в процессе эксплуатации было необходимо обращать особое внимание, — объяснил Никита Коновалов. — В процессе диагностики мы также уделяем внимание этим участкам. Мы не можем притягивать газопровод, который был проложен в 50-е годы, к современным требованиям — это будет значить, что все их надо будет запретить, так как требования меняются.

Адвокат подсудимого по делу о взрыве Евгения Кавуна Андрей Власов обратил внимание, что данные в акте о проверке дома разнятся. Например, о газопроводе в ванной комнате сказано в протоколе осмотра, но в дефектной ведомости этого нарушения уже нет. Именно эта ведомость должна была попасть в управляющую компанию для устранения нарушений. Сотрудники «Диасиб» не смогли объяснить, почему отчет об обследовании содержит неточности, и допустили, что дефектную ведомость могли забыть заполнить до конца.

Какая квартира взорвалась?

Момент взрыва дочь пенсионерки Галины Бобровой услышала во время разговора с матерью по телефону — по версии следствия, именно на ее кухне произошел взрыв Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По данным следствия, детонация бытового газа утром 9 февраля в доме на Линейной произошла в квартире № 21. Предполагается, что утечка на кухне этой квартиры и привела к трагедии. Доводы силовиков связаны и с тем, что именно в этом помещении подсудимый Евгений Кавун менял шланг.



Как писал НГС, дочь пенсионерки Галины Бобровой, находившейся тогда в квартире, общалась с ней в момент взрыва по телефону. Женщина жаловалась, что запах газа был настолько сильный, что у нее заболела голова. Незадолго до трагедии в квартиру пенсионерки зашла соседка, которая помогала устранить утечку.

«Диасиб» зафиксировал нарушения в квартире матери Галины Бобровой: в отчете сказано, что в кухне отсутствовала естественная вентиляция. Пенсионерка тогда призналась, что перекрыла отверстие под потолком тряпкой из-за тараканов.

При этом адвокат Андрей Власов считает, что взрыв мог произойти не в этой квартире, а в соседней, № 20. Свою позицию юрист объясняет тем, что именно в той квартире газовая труба проходила через ванную комнату и могла прохудиться. Кроме того, он утверждает, что возгорание в квартире № 20 было значительно сильнее, так как тело девушки, жившей в ней, полностью обуглилось.

По мнению адвоката, его позицию подтверждает и степень повреждений квартиры Галины Бобровой. Ожогов на теле женщины не было, утверждает Власов, а соседка, которая зашла в квартиру пенсионерки за несколько минут до взрыва, выжила.

Галина Боброва — не первая потерпевшая, у которой есть претензии к работе «Новосибирскоблгаза». Некоторые из них уверены: вины подсудимых Евгения Кавуна и Ирины Урбах в трагедии нет. НГС направлял запрос в ООО «Новосибирскоблгаз» для получения комментария, на момент публикации ответ не поступил. Год назад, в день взрыва, НГС общался с генеральным директором ООО «Новосибирскоблагаз» Татьяной Пьяновой. Она подтвердила, что за несколько дней до ЧП жильцы дома стали массово жаловаться на мошенников.



В апреле НГС писал, что адвокат подсудимого Евгения Кавуна обращался с жалобой на следствие председателю СКР Александру Бастрыкину и прокурору Новосибирской области. По мнению юриста Андрея Власова, силовики не изъяли доказательства вины его клиента — газовые шланги, трубы и плиты. Позже мать Кавуна заявила о вымогательстве — по ее словам, на следующий день ей звонили неизвестные и требовали деньги за освобождение сына.



20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».