«Удар пришёлся в пассажирскую сторону»: ГИБДД — о последствиях жёсткого ДТП с «Тойотой» и фурами

Расположение руля с правой стороны позволило пострадавшей избежать более серьёзных последствий Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области











У 27-летней водительницы Toyota Cresta, пострадавшей в ДТП на трассе в Черепановском районе, выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом бедра. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.



— Удар пришёлся в пассажирскую сторону, — уточнили в ведомстве. При этом пострадавшая ехала в машине одна.

Авария произошла накануне вечером. Девушка за рулем автомобиля Toyota Cresta ехала по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117-м км трассы она поехала на обгон и при его завершении не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, а потом — с попутным грузовиком Volvo.

Ранее НГС писал, как Porsche упал слетел с проезжей части и упал на Ипподромскую — момент аварии попал на видео.

