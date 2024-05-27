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Происшествия «Удар пришёлся в пассажирскую сторону»: ГИБДД — о последствиях жёсткого ДТП с «Тойотой» и фурами

«Удар пришёлся в пассажирскую сторону»: ГИБДД — о последствиях жёсткого ДТП с «Тойотой» и фурами

Автоинспекторы сообщили о состоянии пострадавшей

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Расположение руля с правой стороны позволило пострадавшей избежать более серьёзных последствий

У 27-летней водительницы Toyota Cresta, пострадавшей в ДТП на трассе в Черепановском районе, выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом бедра. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

— Удар пришёлся в пассажирскую сторону, — уточнили в ведомстве. При этом пострадавшая ехала в машине одна.

Авария произошла накануне вечером. Девушка за рулем автомобиля Toyota Cresta ехала по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117-м км трассы она поехала на обгон и при его завершении не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, а потом — с попутным грузовиком Volvo.

Если вам что-то известно о происшествии, свяжитесь с нами
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Ранее НГС писал, как Porsche упал слетел с проезжей части и упал на Ипподромскую — момент аварии попал на видео.

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