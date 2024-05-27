Появилось видео с жесткого ДТП на трассе в Новосибирской области — легковушка влетела в два грузовика

От удара машина сильно пострадала Источник: Пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области











Госавтоинспекция Новосибирской области опубликовали видео с массового ДТП с трассы в Черепановском районе, которое произошло вчера, 26 мая, вечером. По данным ГИБДД, 27-летняя девушка не справилась с управлением и врезалась в грузовик. В результате произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 26 мая около 20:15. Девушка за рулем Toyota Cresta ехала по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Барнаула в направлении Новосибирска. На 117 км трассы она поехала на обгон и при его завершении не справилась с управлением, столкнулась со встречным грузовым автомобилем Sitrak, а потом с попутным грузовиком Volvo.

ДТП произошло вечером, 26 мая Источник: Пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области

В результате происшествия сибирячка за рулем Toyota получила различные травмы и ее доставили в больницу. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

На прошлой неделе в Новосибирске автомобиль упал на Ипподромскую и перевернулся.

