От машины осталась груда металла: легковушка и фура столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

В Новосибирской области вечером 26 мая произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль.
В посте говорится, что авария произошла недалеко от поселка Привольный в Черепановском районе. Очевидцы утверждают, что в легковом автомобиле находилась женщина с ребенком. Сибирячку госпитализировали, пострадал ли ребенок, остается неизвестно.
Сейчас на месте ДТП работают полиция и скорая помощь. В пресс-службе регионального ГИБДД пока не прокомментировали аварию.
Ранее в Новосибирской области водитель на «Рено-Логан» выехав на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво».