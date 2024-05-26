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Происшествия От машины осталась груда металла: легковушка и фура столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

От машины осталась груда металла: легковушка и фура столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

Авария произошла в Черепановском районе

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На месте работают сотрудники ГИБДД

В Новосибирской области вечером 26 мая произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль.

В посте говорится, что авария произошла недалеко от поселка Привольный в Черепановском районе. Очевидцы утверждают, что в легковом автомобиле находилась женщина с ребенком. Сибирячку госпитализировали, пострадал ли ребенок, остается неизвестно.

Сейчас на месте ДТП работают полиция и скорая помощь. В пресс-службе регионального ГИБДД пока не прокомментировали аварию.

Если вы стали очевидцев аварии или сами пострадали в ней, свяжитесь с редакцией НГС.
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Ранее в Новосибирской области водитель на «Рено-Логан» выехав на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво».

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ДТП Авария Новосибирская область
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