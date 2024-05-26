От машины осталась груда металла: легковушка и фура столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

На месте работают сотрудники ГИБДД Источник: АСТ-54 Black











В Новосибирской области вечером 26 мая произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль.



В посте говорится, что авария произошла недалеко от поселка Привольный в Черепановском районе. Очевидцы утверждают, что в легковом автомобиле находилась женщина с ребенком. Сибирячку госпитализировали, пострадал ли ребенок, остается неизвестно.

Источник: АСТ-54 Black

Сейчас на месте ДТП работают полиция и скорая помощь. В пресс-службе регионального ГИБДД пока не прокомментировали аварию.