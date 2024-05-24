Названа причина смертельного ДТП на трассе «Иртыш» — там два человека погибли в столкновении «Рено» и фуры

ДТП случилось утром 23 мая Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирской области назвали причину смертельного ДТП, которое случилось 23 мая на трассе Р-254 в Чановском районе. Как заявили в аварийно-спасательной службе региона, авария произошла из-за сонного состояния одного из водителей.



— Лобовое столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Renault Logan. В легковом автомобиле погибло двое человек, водитель и пассажир сидевший за ним, женщине на переднем сиденье удалось выжить. Причиной ДТП стало сонное состояние водителя, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасатели проехали 24 километра за 14 минут и опередили скорую помощь. Они провели деблокировку пострадавших в аварии при помощи шанцевого и гидравлического инструментов.



ДТП случилось утром 23 мая. Как сообщали в МВД, 47-летний водитель «Рено-Логан» ехал по дороге со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1063-м километре дороги, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с грузовой машиной «Вольво».

