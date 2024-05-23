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Происшествия Двое погибли, еще один пострадал: момент смертельного ДТП попал на регистратор — видео с новосибирской трассы

Двое погибли, еще один пострадал: момент смертельного ДТП попал на регистратор — видео с новосибирской трассы

На дороге столкнулись два автомобиля

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Водитель и пассажир «Рено Логана» погибли, ещё одна пассажирка получила травмы и находится в больнице

В Новосибирской области появилось виде момента столкновения грузовика и «Рено Логана» на трассе. В результате аварии погибли два человека, кадры смертельного ДТП опубликовали в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

По информации ведомства, момент ДТП снят видеорегистратором. На кадрах видно, как машина движется по дороге, когда перед ней возникает другой автомобиль — «Рено Логан».

Авария произошла утром 23 мая

Транспорт выехал на встречную полосу, и водитель грузовика «Вольво» начал съезжать с дороги, чтобы избежать столкновения. После аварии грузовой автомобиль выехал на другую полосу и выкатился с асфальта.

Авария произошла утром 23 мая на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе. Как сообщали в МВД, 47-летний водитель «Рено Логан» двигался по дороге, и на 1063 километре, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с грузовой машиной «Вольво».

В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Рено». Кроме того, еще одна пассажирка автомобиля получила травмы и находится в больнице. Сейчас полицейские проводят проверку.

Утром 23 мая недалеко от поселка Садовый в Новосибирской области загорелся автомобиль. Он вспыхнул в результате аварии.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Новосибирская область ГИБДД Авария Трасса Р-254
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