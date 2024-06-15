Не дает спать: жители Новосибирска услышали ночной шум от ТЭЦ — что говорят в СГК

Шум услышали в ночь на 15 июня Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Жители Ленинского района пожаловались на ночной шум, который якобы исходит с территории ТЭЦ-2. Информацию о происшествии НГС сообщила читательница Маргарита.



Девушка рассказала, что услышала странный шум в ночь на субботу, 15 июня. Она находилась дома, на улице Планировочной.



— Шум и гул не дает спать жителям в районе ТЭЦ-2. Ночью 15 июня 2024 он продолжался всю ночь. Невозможно открыть окно при такой жаре из-за сильного звука. Гул продолжается и сейчас — утром 15 июня. Сколько это планируется продолжаться? — Рассказала НГС Маргарита.



Еще одна жительница Ленинского района — Елена — оставила в редакцию аналогичное обращение по поводу шума. Девушка живет на улице Котовского и также не смогла нормально спать ночью из-за гула.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК. В компании сообщили, что пообщались с руководством ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, проверили работу станций. Никаких шумных технологических операций в ночь на 15 июня не проводилось. Обе ТЭЦ в настоящее время работают в штатном режиме, отметили в СГК.

