«Грохот, как будто самолет упал»: жильцы элитного дома не спят ночами из-за мусоровозов — что говорят в МУП «САХ»

Жители ЖК бизнес-класса «Лев Толстой» на Красном проспекте заявили, что мучаются от звуков мусоровоза. Рано утром или глубокой ночью они просыпаются от грохота. Возле аллеи неподалеку стоят баки административного здания по адресу Красный проспект, 220 к 10. Туда постоянно ночью приезжают мусоровозы и очень громко убирают мусор. Ситуацию прокомментировали в управляющей компании и МУП «САХ».

— Ночью с 3 до 4 приезжает помойка, грохот стоит нереальный. Баки не наши. Больше недели оставляют наши жители заявки в МУП «САХ», и толку ноль. Диспетчер говорит, что это нарушение, но ничего сделать не может — только передает заявки, — рассказала читательница НГС Юлия.

Девушка рассказала, что по ночам не спит ее младшая дочь, так как окна из ее комнаты как раз выходят на площадку. Сибирячка говорит, что шумно, даже если закрыть все окна. Недовольны шумом и жильцы соседних домов.

— Я вижу, что они регулярно жалуются, скидывают видео. Действительно, мусоровозы приезжают очень поздно. В 4 утра громыхают. Я уже ходила, эти баки фотографировала, пробовала от себя оставлять заявки, от лица управляющей компании, но вообще никакой реакции не было. Они обычно, если мы по своей территории жалуемся, ответное письмо присылают. Здесь вообще никакого абсолютно не было ответа. Видимо, потому что, мы для них — не субъект жалобы. То есть наши права никак не нарушены, получается, — объяснила управляющая.

