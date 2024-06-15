«Диагноз: 12 лет». Отец школьника судится с коммерческой клиникой из-за того, что его сына оставили без зубов

Очередной профилактический визит неожиданно закончился операцией по удалению сразу четырех зубов Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Житель Первоуральска Свердловской области уже год судится с частной стоматологией, где его сыну удалили четыре здоровых зуба. Сергей уверен, что врач клиники ввел его в заблуждение, сказав, что это якобы необходимо и не принесет никакого вреда. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.



— За здоровьем зубов ребенка мы следим с раннего детства, — рассказывает свою историю Сергей. — Как и положено, каждые полгода ходим в стоматологию на профилактический прием и профессиональную чистку, чтобы не было налета. Как результат cейчас, к 13 годам, у сына ни одного больного зуба, все здоровы.



Но год назад очередной профилактический визит неожиданно закончился операцией по удалению сразу четырех зубов и стал причиной судебных разбирательств.



— Пришли так же на чистку. Лечение было не нужно, кариеса не было, — продолжает Сергей. — После чистки терапевт сказал, что для 12 лет у ребенка слишком много молочных зубов. Отправил на рентген. Посмотрев на снимок, начал убеждать, что нужно удалить целых восемь молочных зубов. Что корней там уже нет, они рассосались (этот процесс называется резорбцией. — Прим. ред.) и мешают росту постоянных. Раз врачи сказали, что так надо, я подписал все бумаги (согласие на медицинское вмешательство. — Прим. ред.).



Удалять восемь зубов отец всё-таки отказался. Договорились, что уберут четыре.



— Когда удаляли, удивился, с каким усилием они тянули. После выяснилось, что три зуба из четырех оказались с корнями.



За все манипуляции вместе с чисткой заплатили шесть тысяч рублей. Сергей говорит, что в клинике его успокоили: мол, буквально через две недели прорежутся новые зубы. Но появился только один — на том самом месте, где был зуб без корня.

С тех пор прошло больше года. Всё это время подросток был без нескольких зубов.



Ребенок не мог нормально жевать. Появилась шепелявость, проблемы с дикцией. Мы иногда не понимали, что он говорит: речь стала неразборчивой. Сергей, отец мальчика

Спустя какое-то время Сергей проконсультировался со специалистами-стоматологами из других медучреждений. Там рассказали, что здоровые молочные надо беречь до естественной смены, лечить их и не запускать. Преждевременное удаление, когда ребенок несколько лет живет без части зубов, опасно изменением прикуса и аномальным развитием челюстной системы. Плюс это может привести к речевым дефектам и нарушениям пищеварительной системы из-за того, что нельзя нормально пережевывать пищу.

Хотя показания для удаления, конечно, тоже бывают — это разные опасные воспалительные процессы или травмы с переломом корня. Если молочные зубы мешают росту основных, не дают пробиться корню, это тоже показание.



— Но это явно не наш случай, — уверен Сергей. — Сыну на тот момент было всего 12. По нормам смена именно тех боковых зубов может быть и в 14 лет, в каких-то случаях даже в 16. Позже узнали, что хирург, который удалял зубы, не имел квалификацию детского, а при плановой помощи такая квалификация должна быть. Может быть, в этом причина, что всё так получилось. Хорошо, что отказались вырывать все восемь. Сейчас смена зубов на другой стороне, где мы отказались удалять, идет естественным путем.

Нам навязали ненужные услуги. Считаю, просто хотели еще заработать на нас. Сергей, отец мальчика

Коренные зубы (кроме того, на месте которого не было корня) начали пробиваться только через год, одного до сих пор нет. На недавнем приеме в другой стоматологии врач диагностировала нам нарушение прикуса, спросила, какой был диагноз, из-за чего удалили зубы. Я сказал диагноз: 12 лет. Врач была в шоке от услышанного, — делится отец.

Вместе с женой он обратился с иском в суд против клиники по поводу возможного причинения вреда здоровью их ребенка.



Встал вопрос о назначении экспертизы. Выбрали Свердловское бюро судебно-медицинской экспертизы. Судья посчитала, что это лучший вариант. В отличие от коммерческих учреждений там предлагались самые низкие расценки — 18 тысяч рублей, плюс, вероятно, известное государственное учреждение вызывало больше доверия.

Оплатить экспертизу обязали истца — Сергея.



Исследование было готово через полгода, но его стоимость вдруг выросла до 55 тысяч. Сергей рассказывает, что его просто поставили перед фактом: или оплачивайте, или не получите заключение. Уже на очередном суде родители и их адвокат узнали, что экспертиза пришла не от государственной организации, а от одного из частных бюро.

— Оказывается, назначенная судом организация привлекла специалистов этого бюро в качестве внештатных экспертов. Но нас даже не известили об этом, — возмущается Сергей. — Мы были уверены, что всё делается в государственной организации, а в итоге получили заключение от ООО «Медицинское бюро экспертиз и исследований».



Судмедэксперты этого бюро не нашли никаких нарушений в работе клиники, посчитав, что все манипуляции были обоснованы.



— Удаление молочных зубов выполнено в соответствии с рекомендациями специальной научной литературы, с учетом объективной клинической ситуации <…> Для удаления (части зубов) имелись объективные клинические показания. Для удаления (еще одного) зуба экстренных показаний не было, вместе с тем не было и противопоказаний, — говорится в заключении.



— Но объяснений, какие именно у нас были показания, в заключении нет! — возмущается Сергей. Он уверен, что заключение было сделано некорректно и ему нельзя доверять.



Сейчас работу ООО «Медицинское бюро экспертиз и исследований» проверяет Следственный комитет. Мы рассказывали, как несколько уральцев одновременно пожаловались в СК на частного судмедэксперта. Все они — бывшие пациенты коммерческих клиник и участники судебных процессов. Они заплатили сотни тысяч рублей, но посчитали, что медпомощь им оказали с серьезными дефектами. Суды они в итоге проиграли. По мнению потерпевших, экспертные заключения, сделанные частной организацией, были сфальсифицированы в пользу коммерческих клиник.



Сергей намерен добиться справедливости в суде Источник: Елена Панкратьева / Е1.RU











«Обвинение в коррупционных связях — это бред»

Руководитель ООО «Медицинское бюро экспертиз и исследований» Екатерина Мостовая в беседе с E1.RU утверждает, что претензии к ее организации несостоятельны.



— Все вопросы к экспертной организации должны решаться в суде. [Если] там доказывают, что экспертиза по каким-либо основаниям недостоверна, в таком случае суд выносит решение о проведении дополнительной или повторной экспертизы. Если суд не видит оснований для назначения дополнительной или повторной экспертизы, значит, экспертиза для него состоятельна.

В любом случае кто-то будет недоволен, одна сторона или другая. Эксперт не может удовлетворить каждого. Екатерина Мостовая, руководитель Медицинского бюро экспертиз и исследований

При этом заключение делает не один человек, а комиссия специалистов. Обвинение в коррупционных связях — это бред. Все упреки голословны, — объясняет свою позицию руководитель бюро.



Она считает, что причиной недовольства служат обида, потребительский экстремизм, желание заработать денег и несостоятельность юристов со стороны истцов.



— Не судебная экспертиза всё решает, а юристы [истцов], которые не могут пересмотреть дело в другую сторону, — объясняет Екатерина Мостовая. — Когда мы приходим в суд и видим юриста, который ведет себя как обиженный ребенок, не может понять какие-то нюансы, на которые он может ссылаться в деле, экспертиза тут ни при чём. Что касается первоуральского ребенка, пациенту удалили молочные зубы, и это обоснованно. Частные специалисты, которые консультировали родителей, несут уголовную ответственность за свои слова? Нет. А мы (эксперты, назначенные судом) несем ответственность за каждое свое слово, каждый вывод, и каждое наше заключение обосновано литературой. Каждый вывод — со ссылкой на литературу, и я каждый вывод могу обосновать. А вот могут ли это сделать обвинители, недовольные нашими заключениями?

В каждом заключении у нас минимум 5–10–15 литературных источников, это научная литература. Екатерина Мостовая, руководитель Медицинского бюро экспертиз и исследований

Насчет риска развития патологий челюстно-лицевой системы у конкретного ребенка из-за долгого отсутствия зубов наша собеседница высказалась так:



— Мы можем выйти на улицу, и это может привести к тому, что на голову упадет кирпич. Почему мы должны рассуждать о том, что может быть? Эксперты устанавливают причину и следствие, не оценивают вероятность, а оценивают то, что есть. Правовую оценку конфликта могут дать лишь правоохранительные органы.

Сейчас по гражданскому делу «Родители против стоматологии» судья назначила повторное исследование. Выбрали снова государственное учреждение — Свердловское бюро судмедэкспертизы. Сергей опасается, что история со сменой экспертов повторится. Мы будем следить за этим делом.



Недавно мы публиковали мнение главного стоматолога страны Олега Янушевича, которое он высказал на медицинском форуме в Челябинске. Там эксперт раскритиковал пристрастие россиян к брекетам и элайнерам и рассказал, что многие дантисты отмывают деньги у пациентов даже при простом лечении кариеса.