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Происшествия «Кабина полностью уничтожена»: две фуры столкнулись на трассе под Новосибирском — на месте пожарные и скорая

«Кабина полностью уничтожена»: две фуры столкнулись на трассе под Новосибирском — на месте пожарные и скорая

Авария произошла вблизи села Сокур

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Инцидент случился на трассе Р-255 «Сибирь»

Днем 15 июня в Новосибирской области на трассе случилось ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на дороге столкнулись две фуры.

Инцидент случился на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Сокур в Мошковском районе. Место аварии сняли на видео очевидцы.

— Водитель одной фуры врезался в заднюю часть другой на трассе Р-255 возле села Сокур. После столкновения кабина оказалась полностью уничтожена, — заявили в телеграм-канале.

Место ДТП попало на видео

На кадрах можно заметить два поврежденных большегруза, которые стоят на дороге. Судя по видео, на месте находятся пожарная машина и скорая медицинская помощь.

Данные о дорожно-транспортном происшествии также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователя сервиса, в районе села произошла авария на участке Северного объезда.

Информация о ДТП появились на сайте 2ГИС

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции региона с просьбой прокомментировать информацию о ДТП.

Если вы стали свидетелем ДТП или знаете подробности происшествия, просим связаться с НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Накануне в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла девушка.

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ДТП Авария Новосибирская область Сокур Фура
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