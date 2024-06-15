«Кабина полностью уничтожена»: две фуры столкнулись на трассе под Новосибирском — на месте пожарные и скорая

Днем 15 июня в Новосибирской области на трассе случилось ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на дороге столкнулись две фуры.
Инцидент случился на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Сокур в Мошковском районе. Место аварии сняли на видео очевидцы.
— Водитель одной фуры врезался в заднюю часть другой на трассе Р-255 возле села Сокур. После столкновения кабина оказалась полностью уничтожена, — заявили в телеграм-канале.
На кадрах можно заметить два поврежденных большегруза, которые стоят на дороге. Судя по видео, на месте находятся пожарная машина и скорая медицинская помощь.
Данные о дорожно-транспортном происшествии также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователя сервиса, в районе села произошла авария на участке Северного объезда.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции региона с просьбой прокомментировать информацию о ДТП.
Накануне в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла девушка.