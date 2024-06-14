«Ниссан» врезался в КАМАЗ и слетел с Чуйского тракта — погибла 21-летняя пассажирка

Утром 14 июня в Искитимском районе Новосибирской области на Чуйском тракте произошла смертельная авария. В результате столкновения автомобиля «Ниссан Санни» и КАМАЗа погибла девушка.

Подробности рассказали в областном ГАИ. В 09:45 24-летний мужчина без водительских прав ехал на «Ниссане» со стороны станции Евсино. На пересечении с трассой Р-256 столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 40-летний водитель, грузовик ехал со стороны Черепаново в Новосибирск.