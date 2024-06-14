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Происшествия «Ниссан» врезался в КАМАЗ и слетел с Чуйского тракта — погибла 21-летняя пассажирка

«Ниссан» врезался в КАМАЗ и слетел с Чуйского тракта — погибла 21-летняя пассажирка

У водителя легковой машины не было прав на управление

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Авария произошла на нерегулируемом перекрестке

Утром 14 июня в Искитимском районе Новосибирской области на Чуйском тракте произошла смертельная авария. В результате столкновения автомобиля «Ниссан Санни» и КАМАЗа погибла девушка.

Подробности рассказали в областном ГАИ. В 09:45 24-летний мужчина без водительских прав ехал на «Ниссане» со стороны станции Евсино. На пересечении с трассой Р-256 столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 40-летний водитель, грузовик ехал со стороны Черепаново в Новосибирск.

Водитель легкового автомобиля попал в больницу

— В результате ДТП пассажир-женщина автомобиля Ниссан Санни 2003 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Водитель автомобиля «Ниссан Санни» с травмами доставлен в лечебное учреждение, — сообщили в ГАИ.

На месте аварии работает наряд Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.

Если вы знаете, кто попал в эту аварии, или стали очевидцем происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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Вечером 13 июня в Новосибирской области погиб мотоциклист. Он не справился с управлением.

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Авария Искитимский район ДТП Новосибирская область
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