«Не справился с управлением»: мотоциклист разбился на дороге под Новосибирском

41-летний мотоциклист разбился насмерть на дороге в селе Береговое в Новосибирском районе. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла вечером 13 июня на улице Центральной.

— Мужчина, не имея водительского удостоверения, ехал на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 по улице Центральная в сторону улицы Мира. У дома № 1 по улице Центральной он не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — пояснили в инспекции.

