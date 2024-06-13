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Происшествия «Не справился с управлением»: мотоциклист разбился на дороге под Новосибирском

«Не справился с управлением»: мотоциклист разбился на дороге под Новосибирском

Авария произошла в селе Береговое

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Водитель скончался на месте

41-летний мотоциклист разбился насмерть на дороге в селе Береговое в Новосибирском районе. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла вечером 13 июня на улице Центральной.

— Мужчина, не имея водительского удостоверения, ехал на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 по улице Центральная в сторону улицы Мира. У дома № 1 по улице Центральной он не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — пояснили в инспекции.

Сибиряк скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на Октябрьской магистрали в Новосибирске.

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ДТП Мотоциклист Новосибирск
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