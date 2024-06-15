Вы только посмотрите на свои ногти! Спорим, вы даже не знаете, что они могут о вас рассказать

Когда в следующий раз вы захотите узнать характер человека, не начиная диалог, просто посмотрите на его ногти. Их форма легко раскроет психологический портрет любого. Не верите? Тогда пройдите этот тест из одного вопроса и убедитесь, что этот метод действительно работает.

О характере человека говорит не только форма, но и длина и цвет ногтей. Так, длинные ногти часто отращивают недоверчивые и мнительные люди, обожающие комфорт и роскошь. Маникюр покороче выбирают решительные и целеустремленные люди, а самые короткие ногти встречаются у очень конфликтных людей.



На ногти человека не нанесен лак? Тогда присмотритесь к их натуральному цвету. Если они розовые, то с таким человеком можно не боясь строить семью — он будет верным в браке. А бледные ногти чаще свойственны хладнокровным и жестоким людям.



Кладезь информации содержится в том, в какой цвет человек красит свои ногти. Вот всё, что нужно знать о самых популярных цветах маникюра.

