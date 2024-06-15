Прокрутилась под машиной: пара самокатчиков попала под Subaru в Новосибирске — видео момента ДТП

Из-под машины девушке помогли выбраться прохожие Источник: «Инцидент.Новосибирск», vk.com











Иномарка сбила пару молодых людей, которые вдвоем ехали на электросамокате. Инциденте произошел в Ленинском районе 14 июня.



Как рассказали очевидцы ДТП в сообществе «Инцидент.Новосибирск», авария произошла у дома по адресу Ясный берег, 1а. На электросамокате двигались 20-летний юноша и 16-летняя девушка. В один момент пара попала под колеса кроссовера марки Subaru.

Источник: «Инцидент.Новосибирск», vk.com

— Парень просто упал. А девушка попала под машину, упав рядом с проезжающим колесом. Под машиной она прокрутилась и осталась лежать прям по центру автомобиля. Без действий она находилась около 3-х секунд. Затем начала выползать и ей помогли выбраться прохожие, — рассказал подробности происшествия очевидец.



За рулем иномарки находилась женщина. Пострадавшие, к счастью, не получили серьезных травм и отделались ушибами.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии. В ведомстве пообещали предоставить сведения о ДТП позже.

