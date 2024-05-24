«На месте бригада скорой»: Porsche слетел с дороги и рухнул на Ипподромскую — момент ДТП попал на видео

Кадры опубликовали в соцсетях Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











Вечером 23 мая в Новосибирске автомобиль упал на Ипподромскую и перевернулся. Момент ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент случился на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской. На кадрах видно, как машина движется по трассе, но затем съезжает и падает на проезжую часть Ипподромской. Машина оказалась на асфальте перед другими проезжающими автомобилями.

Инцидент случился на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

По данным паблика, речь идет об автомобиле Porsche. На месте ДТП заметили бригаду скорой помощи.



Информация о дорожно-транспортном происшествии также появилась на сайте 2ГИС. Пользователь сервиса заявила, что машина лежит на крыше.



— Кажется, упала сверху на Ипподромку, — написала Юлия Братенкова.