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Происшествия «На месте бригада скорой»: Porsche слетел с дороги и рухнул на Ипподромскую — момент ДТП попал на видео

«На месте бригада скорой»: Porsche слетел с дороги и рухнул на Ипподромскую — момент ДТП попал на видео

Авария произошла на пересечении с улицей Фрунзе

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Кадры опубликовали в соцсетях

Вечером 23 мая в Новосибирске автомобиль упал на Ипподромскую и перевернулся. Момент ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент случился на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской. На кадрах видно, как машина движется по трассе, но затем съезжает и падает на проезжую часть Ипподромской. Машина оказалась на асфальте перед другими проезжающими автомобилями.

Инцидент случился на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской

По данным паблика, речь идет об автомобиле Porsche. На месте ДТП заметили бригаду скорой помощи.

Информация о дорожно-транспортном происшествии также появилась на сайте 2ГИС. Пользователь сервиса заявила, что машина лежит на крыше.

— Кажется, упала сверху на Ипподромку, — написала Юлия Братенкова.

В марте на улице Ипподромской перевернулся автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель.

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ДТП Ипподромская Перевернулась машина Авария
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