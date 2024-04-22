Подробности жесткой аварии, где КИА застряла между фурами на новосибирской трассе: два человека в больнице

Стали известны подробности аварии в Болотнинском районе, где легковой автомобиль оказался зажат между двумя фурами. Информацию о происшествии опубликовали в ГИБДД Новосибирской области.
В ведомстве сообщили, что авария произошла около 14 часов в понедельник, 22 апреля, на 116-м километре трассы Р-255 «Сибирь». 60-летний водитель фуры MAN двигался в сторону Новосибирска и врезался в легковой автомобиль KIA, который ехал в попутном направлении. Далее иномарка врезалась в грузовой «КамАЗ», который также двигался в попутном направлении.
В аварии пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажира, на вид им около 60–65 лет. Пострадавшие госпитализированы, характер их травм уточняется.
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