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Происшествия Подробности жесткой аварии, где КИА застряла между фурами на новосибирской трассе: два человека в больнице

Подробности жесткой аварии, где КИА застряла между фурами на новосибирской трассе: два человека в больнице

Информации о состоянии пострадавших пока нет

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Пострадали двое пенсионеров

Стали известны подробности аварии в Болотнинском районе, где легковой автомобиль оказался зажат между двумя фурами. Информацию о происшествии опубликовали в ГИБДД Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что авария произошла около 14 часов в понедельник, 22 апреля, на 116-м километре трассы Р-255 «Сибирь». 60-летний водитель фуры MAN двигался в сторону Новосибирска и врезался в легковой автомобиль KIA, который ехал в попутном направлении. Далее иномарка врезалась в грузовой «КамАЗ», который также двигался в попутном направлении.

В аварии пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажира, на вид им около 60–65 лет. Пострадавшие госпитализированы, характер их травм уточняется.

На минувших выходных в Искитимском районе микроавтобус насмерть сбил мужчину. Пешеход шел ночью по трассе.

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Новосибирская область МВД ГИБДД ДТП
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