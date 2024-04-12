Уровень воды побил рекорд 1942 года. Что творится в затопленном Оренбуржье: последние новости

Уже восьмой день Оренбуржье уходит под воду. Больше всего досталось Орску, где после прорыва дамбы затопило множество районов и жилых домов. Здесь ситуация уже стабилизировалась, а теперь затапливает и столицу региона.
В этом материале MSK1.RU собрал самые последние новости о ситуации в регионе.
Уровень воды достиг рекордного максимума
В четверг, 11 апреля, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал президенту Владимиру Путину о паводковой обстановке в регионе. По данным властей региона на сегодняшний день, уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 см.
— Самая сложная ситуация в Оренбурге, где уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдения. В 1942 году было 942 см. И всё еще вода, к сожалению, прибывает. В Орске ситуация стабилизировалась. Уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров, — сообщил он.
Предварительная сумма ущерба составляет уже 40 миллиардов рублей, но она может измениться, так как вода еще не ушла.
Массовая эвакуация в Оренбурге
Днем 12 апреля в Оренбурге зазвучали сирены, власти объявили массовую эвакуацию районов, которые оказались под угрозой затопления. Глава города Сергей Салмин призвал к эвакуации жителей сразу нескольких районов.
— Я обращаюсь к жителям ЖК «Гранд-Парк», поселков им. Куйбышева и Солнечного, 23-го микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время, — заявил Салмин.
Жители ЖК «Дубки» несколько дней возводили валы. Воду люди наблюдали по одну сторону, паники не было, рассказал корреспондент 56.RU. Сегодня вода хлынула к многоэтажкам. Под звуки сирены жители района покидали свои дома, а поток направился к гаражному кооперативу, частному сектору и Лицею. Продуктовые магазины тоже закрыли. Полиция призывает всех эвакуироваться, потому что ситуация может ухудшиться.
Что происходит в Оренбуржье
Наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Оренбурге, Орске и Бузулуке, а также в Оренбургском, Бузулукском и Илекском районах.
— Докладываю, что в Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают: где-то со сниженными параметрами, но тем не менее вода, электроэнергия, тепло в работе, — добавил Денис Паслер.
В регионе затопило больше 11 тысяч жилых домов.
— По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах подтоплено 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, 16 объектов государственных медицинских организаций: девять стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория, три фельдшерско-акушерских пункта. Частично подтоплено 36 образовательных организаций в пяти муниципальных образованиях, — уточнил Денис Паслер.
Для того чтобы избежать ухудшения ситуации, специалисты возводят и укрепляют дамбы. Их общая длина уже составила 7,5 километра.
Выплаты для пострадавших
Сейчас в регионе развернули 41 пункт временного размещения общей вместимостью 15 433 человека. 7800 человек, в том числе 2117 детей, эвакуированы из затопленных районов. Из них в ПВР находится 1415 человек, в том числе 256 детей.
— Во всех ПВР работает и организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Работает единое окно, где можно восстановить все документы, и, конечно, разработан алгоритм действий при выявлении пациентов с инфекционной патологией, — сообщил Паслер.
1403 человека получили ответ на свои обращения о выплатах.
— В два раза увеличили размер выплат по единовременной материальной помощи. Заявления от граждан принимаются через единый портал государственных услуг и МФЦ. Фактически деньги уже получили 3245 человек. В ПВР, где размещены пострадавшие, специалисты оказывают содействие гражданам в подаче заявлений на материальную помощь через портал госуслуг, — рассказал губернатор в ходе совещания.
Приехали министр ЖКХ и глава МЧС
10 апреля в Оренбургскую область прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Сначала он работал в Орске, а на следующий день приехал в Оренбург.
— Конечно, первоочередной задачей станет восстановление жилья и жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Федеральным центром и регионом будут приложены все усилия для воссоздания комфортной среды, — заявил Файзуллин.
Министр строительства отметил, что дамба в Орске не могла стоить миллиард рублей, и вообще, это больше похоже на земляной вал. Также он сильно сомневается в версии директора строительной фирмы: дамба пострадать от грызунов не могла.
Также в Оренбург снова приехал глава МЧС России Александр Куренков.
— Все необходимые службы находятся на своих местах проведения работ. Специалисты и техника задействованы в необходимом объеме. Создан дополнительный резерв сил и средств, — заявил он.
Ранее мы поговорили с жителями региона. Например, одна из читательниц рассказала MSK1.RU, что во время потопа отправилась в Оренбуржье на поезде, и показала, как выглядел затопленный Орск. У некоторых горожан затопило частные дома, люди успевали забрать с собой всё самое необходимое и уезжали в безопасное место.
От половодья страдает и Подмосковье. Реки более чем в 20 городских округах вышли из берегов. Мы рассказывали, как жители затопленных поселков справляются с последствиями. Также MSK1.RU обсудил с экспертами, ждать ли под Москвой таких же паводков, как в Оренбургской области.