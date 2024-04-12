Уровень воды побил рекорд 1942 года. Что творится в затопленном Оренбуржье: последние новости

Источник: Владислав Митрошин / 56.RU











Уже восьмой день Оренбуржье уходит под воду. Больше всего досталось Орску, где после прорыва дамбы затопило множество районов и жилых домов. Здесь ситуация уже стабилизировалась, а теперь затапливает и столицу региона.

В этом материале MSK1.RU собрал самые последние новости о ситуации в регионе.

Уровень воды достиг рекордного максимума

В четверг, 11 апреля, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал президенту Владимиру Путину о паводковой обстановке в регионе. По данным властей региона на сегодняшний день, уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 см.

— Самая сложная ситуация в Оренбурге, где уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдения. В 1942 году было 942 см. И всё еще вода, к сожалению, прибывает. В Орске ситуация стабилизировалась. Уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров, — сообщил он.

Источник: Kremlin.ru











Предварительная сумма ущерба составляет уже 40 миллиардов рублей, но она может измениться, так как вода еще не ушла.

Массовая эвакуация в Оренбурге

Днем 12 апреля в Оренбурге зазвучали сирены, власти объявили массовую эвакуацию районов, которые оказались под угрозой затопления. Глава города Сергей Салмин призвал к эвакуации жителей сразу нескольких районов.

— Я обращаюсь к жителям ЖК «Гранд-Парк», поселков им. Куйбышева и Солнечного, 23-го микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время, — заявил Салмин.



Жители ЖК «Дубки» несколько дней возводили валы. Воду люди наблюдали по одну сторону, паники не было, рассказал корреспондент 56.RU. Сегодня вода хлынула к многоэтажкам. Под звуки сирены жители района покидали свои дома, а поток направился к гаражному кооперативу, частному сектору и Лицею. Продуктовые магазины тоже закрыли. Полиция призывает всех эвакуироваться, потому что ситуация может ухудшиться.

Источник: Владислав Митрошин / 56.RU











Что происходит в Оренбуржье

Наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Оренбурге, Орске и Бузулуке, а также в Оренбургском, Бузулукском и Илекском районах.

— Докладываю, что в Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают: где-то со сниженными параметрами, но тем не менее вода, электроэнергия, тепло в работе, — добавил Денис Паслер.

В регионе затопило больше 11 тысяч жилых домов.

— По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах подтоплено 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, 16 объектов государственных медицинских организаций: девять стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория, три фельдшерско-акушерских пункта. Частично подтоплено 36 образовательных организаций в пяти муниципальных образованиях, — уточнил Денис Паслер.

Для того чтобы избежать ухудшения ситуации, специалисты возводят и укрепляют дамбы. Их общая длина уже составила 7,5 километра.

Выплаты для пострадавших

Сейчас в регионе развернули 41 пункт временного размещения общей вместимостью 15 433 человека. 7800 человек, в том числе 2117 детей, эвакуированы из затопленных районов. Из них в ПВР находится 1415 человек, в том числе 256 детей.

— Во всех ПВР работает и организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Работает единое окно, где можно восстановить все документы, и, конечно, разработан алгоритм действий при выявлении пациентов с инфекционной патологией, — сообщил Паслер.

1403 человека получили ответ на свои обращения о выплатах.

— В два раза увеличили размер выплат по единовременной материальной помощи. Заявления от граждан принимаются через единый портал государственных услуг и МФЦ. Фактически деньги уже получили 3245 человек. В ПВР, где размещены пострадавшие, специалисты оказывают содействие гражданам в подаче заявлений на материальную помощь через портал госуслуг, — рассказал губернатор в ходе совещания.

Приехали министр ЖКХ и глава МЧС

10 апреля в Оренбургскую область прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Сначала он работал в Орске, а на следующий день приехал в Оренбург.

— Конечно, первоочередной задачей станет восстановление жилья и жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Федеральным центром и регионом будут приложены все усилия для воссоздания комфортной среды, — заявил Файзуллин.



Источник: правительство Оренбургской области











Министр строительства отметил, что дамба в Орске не могла стоить миллиард рублей, и вообще, это больше похоже на земляной вал. Также он сильно сомневается в версии директора строительной фирмы: дамба пострадать от грызунов не могла.



Также в Оренбург снова приехал глава МЧС России Александр Куренков.



— Все необходимые службы находятся на своих местах проведения работ. Специалисты и техника задействованы в необходимом объеме. Создан дополнительный резерв сил и средств, — заявил он.



Источник: МЧС России











Ранее мы поговорили с жителями региона. Например, одна из читательниц рассказала MSK1.RU, что во время потопа отправилась в Оренбуржье на поезде, и показала, как выглядел затопленный Орск. У некоторых горожан затопило частные дома, люди успевали забрать с собой всё самое необходимое и уезжали в безопасное место.