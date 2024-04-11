Почему под путепроводом у площади Труда начался камнепад — ответ РЖД

Инцидент произошел ночью на 7 апреля Источник: читатель НГС











В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, почему на путепроводе в районе площади Труда в Новосибирске начался камнепад. Как сообщили НГС в организации, на одном из участков нашли дефект.



— По итогам обследования была выявлена коррозия одного из металлических листов, удерживающих щебень. Дефект специалисты устранили незамедлительно, — уточнили в компании.



В пресс-службе ЗСЖД сообщили, что специалисты отправились на место сразу же при получении данных о просыпании щебня с сооружения на проезжую часть. Сам же мост оказался технически исправным.



Представители компании заявили, что владельцы поврежденных от камнепада автомобилей могут обратиться в ОАО «РЖД» с актом, который составили в ГИБДД.



— Компания рассмотрит обращение в обязательном порядке, — уточнили в организации.



Инцидент произошел ночью 7 апреля. Как сообщила НГС одна из пострадавших, в результате инцидента крыша ее машины покрылась вмятинами, несколько стекол разбиты.

