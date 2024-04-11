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Происшествия Почему под путепроводом у площади Труда начался камнепад — ответ РЖД

Почему под путепроводом у площади Труда начался камнепад — ответ РЖД

В компании объяснили, что делать владельцам поврежденных машин

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Инцидент произошел ночью на 7 апреля

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, почему на путепроводе в районе площади Труда в Новосибирске начался камнепад. Как сообщили НГС в организации, на одном из участков нашли дефект.

— По итогам обследования была выявлена коррозия одного из металлических листов, удерживающих щебень. Дефект специалисты устранили незамедлительно, — уточнили в компании.

В пресс-службе ЗСЖД сообщили, что специалисты отправились на место сразу же при получении данных о просыпании щебня с сооружения на проезжую часть. Сам же мост оказался технически исправным.

Представители компании заявили, что владельцы поврежденных от камнепада автомобилей могут обратиться в ОАО «РЖД» с актом, который составили в ГИБДД.

— Компания рассмотрит обращение в обязательном порядке, — уточнили в организации.

Инцидент произошел ночью 7 апреля. Как сообщила НГС одна из пострадавших, в результате инцидента крыша ее машины покрылась вмятинами, несколько стекол разбиты.

В январе в Новосибирске в результате прорыва теплотрассы пострадали десятки автомобилей. Юрист сообщил, как получить компенсацию за поврежденные машины.

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ЗСЖД РЖД Новосибирск Путепровод ГИБДД Компенсация ущерба Автомобиль
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