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Дороги и транспорт «Думали, это мост падает»: около десяти автомобилей попали под камнепад у площади Труда — видео

«Думали, это мост падает»: около десяти автомобилей попали под камнепад у площади Труда — видео

Новосибирцы намерены подать коллективный иск к РЖД

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По словам очевидцев, на них «ведрами» обрушился камнепад из щебенки

Ночью на 7 апреля несколько автомобилей получили повреждения, когда проезжали под путепроводом РЖД в районе площади Труда в Новосибирске.

Одна из пострадавших рассказала НГС о произошедшем.

— Мы двигались с площади Энергетиков к площади Труда, при проезде под этим мостом посыпались камни. Я была в салоне со своей 13-летней дочерью, она очень сильно испугалась, у нее буквально истерика началась. Мы подумали, что мост падает, — объяснила Любовь.

Камнепад и его последствия

По словам женщины, на крышу ее машину упало множество камней. Крыша автомобиля покрылась вмятинами, несколько стекол разбиты.

— Мы как проехали путепровод, смотрю — другие машины с «аварийками» стоят, на них тоже эти камни посыпались. Я на месте познакомилась с пострадавшими, мы будем коллективное заявление о компенсации материального ущерба и, в случае отказа, иск в суд к РЖД, — добавила Любовь.

НГС направил запрос в Западно-Сибирское управление железной дороги с просьбой прокомментировать ночной инцидент и претензии автовладельцев. При получении ответа материал будет дополнен.

Ранее мы рассказали, как сибирячка отсудила больше 300 тысяч рублей за лопнувшие в груди импланты.

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Обновлено.
Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, специалисты выехали на место сразу же при получении данных о просыпании щебня с сооружения на проезжую часть.

— По итогам обследования была выявлена коррозия одного из металлических листов, удерживающих щебень. Дефект специалисты устранили незамедлительно. Сам мост технически исправен, — сообщили в организации.

В компании уточнили, что владельцы поврежденных автомобилей могут обратиться в ОАО «РЖД» с актом, составленным ГИБДД. Организация рассмотрит обращение в обязательном порядке
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