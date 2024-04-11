«Думали, это мост падает»: около десяти автомобилей попали под камнепад у площади Труда — видео

Ночью на 7 апреля несколько автомобилей получили повреждения, когда проезжали под путепроводом РЖД в районе площади Труда в Новосибирске.
Одна из пострадавших рассказала НГС о произошедшем.
— Мы двигались с площади Энергетиков к площади Труда, при проезде под этим мостом посыпались камни. Я была в салоне со своей 13-летней дочерью, она очень сильно испугалась, у нее буквально истерика началась. Мы подумали, что мост падает, — объяснила Любовь.
По словам женщины, на крышу ее машину упало множество камней. Крыша автомобиля покрылась вмятинами, несколько стекол разбиты.
— Мы как проехали путепровод, смотрю — другие машины с «аварийками» стоят, на них тоже эти камни посыпались. Я на месте познакомилась с пострадавшими, мы будем коллективное заявление о компенсации материального ущерба и, в случае отказа, иск в суд к РЖД, — добавила Любовь.
НГС направил запрос в Западно-Сибирское управление железной дороги с просьбой прокомментировать ночной инцидент и претензии автовладельцев. При получении ответа материал будет дополнен.
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Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, специалисты выехали на место сразу же при получении данных о просыпании щебня с сооружения на проезжую часть.
— По итогам обследования была выявлена коррозия одного из металлических листов, удерживающих щебень. Дефект специалисты устранили незамедлительно. Сам мост технически исправен, — сообщили в организации.
В компании уточнили, что владельцы поврежденных автомобилей могут обратиться в ОАО «РЖД» с актом, составленным ГИБДД. Организация рассмотрит обращение в обязательном порядке