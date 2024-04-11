«Думали, это мост падает»: около десяти автомобилей попали под камнепад у площади Труда — видео

По словам очевидцев, на них «ведрами» обрушился камнепад из щебенки Источник: читатель НГС











Ночью на 7 апреля несколько автомобилей получили повреждения, когда проезжали под путепроводом РЖД в районе площади Труда в Новосибирске.

Одна из пострадавших рассказала НГС о произошедшем.



— Мы двигались с площади Энергетиков к площади Труда, при проезде под этим мостом посыпались камни. Я была в салоне со своей 13-летней дочерью, она очень сильно испугалась, у нее буквально истерика началась. Мы подумали, что мост падает, — объяснила Любовь.

Камнепад и его последствия Источник: читатель НГС

По словам женщины, на крышу ее машину упало множество камней. Крыша автомобиля покрылась вмятинами, несколько стекол разбиты.



— Мы как проехали путепровод, смотрю — другие машины с «аварийками» стоят, на них тоже эти камни посыпались. Я на месте познакомилась с пострадавшими, мы будем коллективное заявление о компенсации материального ущерба и, в случае отказа, иск в суд к РЖД, — добавила Любовь.



НГС направил запрос в Западно-Сибирское управление железной дороги с просьбой прокомментировать ночной инцидент и претензии автовладельцев. При получении ответа материал будет дополнен.



Ранее мы рассказали, как сибирячка отсудила больше 300 тысяч рублей за лопнувшие в груди импланты.