Спасают себя, детей и кур. Что происходит в затопленном Орске — репортаж

Люди верят, что скоро смогут вернуться домой Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Из-за прорыва дамбы в Орске в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч людей. Часть из них разместили в школе № 13 Орска. Там побывали и поговорили с теми, кто лишился крыши над головой, корреспонденты портала 74.RU. Все собеседники говорили, что скоро надеются вернуться в свои дома.

Людмила Павловна два года назад потеряла мужа Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Людмиле Павловне Костиной 82 года. Она жила в Старом городе Орска. Раньше держала и поросят, и барашков, и другую скотину. Теперь остались только куры.

— Я до последнего не хотела уезжать — думала, что такой воды не будет. А как она стала подходить, сказала сыну курей под крышу поднять, зерна им насыпать, воды. Меня сноха вывезла. Вот тут с детишками теперь. А сына только вчера привезли, я у него спросила, чего он телевизор-то не поднял, а оно ясно — тяжелый телевизор-то, ему не поднять было, но это-то дело наживное.



У Людмилы Павловны двое детей, старшему уже 60 лет, и пятеро внуков.

Александр (на фото справа, с бородой) в пункте временного размещения вместе с сыном Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Виталий и Александр — сын и отец. Они живут на улице Красногвардейской.



— Вчера фотки кидали — по фундамент воды было, а сегодня я в 12-м часу дня ездил — уже по крышу, — рассказал Виталий.



Он работает грузчиком на мусоровозе. Его отец — пенсионер.



— Кошек и собак мы отпустили — не знаю, что с ними, — продолжает сын. — Семья моя у родственников, связь мы держим. Я только и успел — машину выгнать из гаража, а вслед — вода шла.



— Мы даже не ожидали такого, — подтвердил Александр. — Прогнозировали паводок, да, но не до такой же степени! Не думали, что как в 57-м году будет, да еще и больше.



Брат Виталия не успел спасти машину — она осталась в Старом городе затоплена по самую крышу.



Детям Виталия, которых отвезли к родным, девять и три года.



— Испугались, конечно. Мы им звоним — они плачут, — говорит дедушка.



Источник: Городские порталы

В пункте временного размещения дежурят не только психолог, медик, прокурор, но и полицейский. У многих из них тоже дома топит.



— У нас почти все сотрудники живут в Старом городе. Когда пошла информация о затоплении — перебрались в центр. Я сам пока там, у меня квартира в пятиэтажке, правда, на первом этаже, — рассказывает парень в форме.

У Райсы Лемзяковой артрит, но она очень любит гулять Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Райса Лемзякова из Белебеевки. Ей 82 года. Она любит гулять, несмотря на артрит, от которого сильно болят ноги.



— Еще днем, чуть вечерело, я ходила к Уралу, при мне дамбу прорвало. Думаю, сейчас чай попью, телевизор включу. Смотрела программу, где кирпичи ломали. И тут в окно ОМОН стучится… Или МЧС?… «Быстрей, бабуля, быстрей одевайся». Я таблетки взяла. Кошки там остались. Они сдохли, да? Там же закрыто всё на два замка. Надо было хоть форточку открыть… Они на двух перекладных сюда меня доставили. Страшно. И еще страх есть — дом-то старый, там стена… Ладно, намочило, а вот если вода постоит… Я совсем одна… Помощь? Ха! Вон листочек — 10 тысяч. Это смешно!



У Райсы уже здесь подскочило давление до 190 единиц.

— У меня таблетки с собой были, но, видимо, слабые. Давление — 198 на 108. Меня девчонки-медики спасли! Я им так благодарна! Одна тут рядом потом сидела, дежурила. Тут вообще все отзывчивые, помощь предлагают. Вон, тапочки мне дали, — и, наклоняясь, приподнимает подушку, заговорщицки шепчет, — и белье даже!

Двор школы, где разместили пострадавших от стихии Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В игровой комнате переговариваются люди.



— Сначала ту улицу затопило, и потом вода на вокзал пошла…



— А я с Белебея — это у нас дамбу прорвало, — нервно хихикнула одна из обитательниц ПВР. — В самом эпицентре первые оказались.



Это Анастасия, она приехала в пункт со своей мамой и трехлетним сыном.



— Я успела всё собрать, мы даже технику подняли, — хвастается она.

В школу привозят еду Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— У нас по улице полиция с рупором ездила, ну я документы собрала и вышла. Не думала, что так всё будет, — говорит мама Анастасии Юлия.



— У нас уже под подоконник вода с улицы, значит, дома по колено. Мы, конечно, машинку подняли, но… — прикидывают женщины.



Детская комната Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Вчера же на стенах ПВР повесили листовки с информацией о выплатах пострадавшим.

Последнюю информацию о том, как развиваются события в Орске, мы публикуем в онлайн-репортаже.

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Сортируют вещи Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Кормят три раза в день Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Запасы воды Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU









