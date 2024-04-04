Проверяли кафе: в Новосибирске полиция и ФСБ задержали 18 мигрантов после рейда

В Новосибирске сотрудники полиции и ФСБ задержали 18 мигрантов после рейдов по заведениям общепита. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Рейды проводились оперативниками полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ при поддержке спецподразделений Росгвардии. Силовики проверяли заведения общественного питания в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска.
— Всего задержано 18 человек, в действиях которых усматриваются признаки нарушения миграционного законодательства, — рассказали в полиции.
К настоящему моменту на шестерых задержанных составили административные протоколы по статье о нарушении правил пребывания в России иностранцами (ст. 18.8 КоАП РФ). Нарушители доставлены в пункт временного содержания, там они будут дожидаться депортации из России.
Ранее в Новосибирске полсотни иностранных граждан парализовали работу психбольницы. Бойцам ГБР пришлось выпроваживать их целый час.