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Происшествия Проверяли кафе: в Новосибирске полиция и ФСБ задержали 18 мигрантов после рейда

Проверяли кафе: в Новосибирске полиция и ФСБ задержали 18 мигрантов после рейда

Рейды проводились в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска

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Шестерых иностранцев депортируют из России

В Новосибирске сотрудники полиции и ФСБ задержали 18 мигрантов после рейдов по заведениям общепита. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Рейды проводились оперативниками полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ при поддержке спецподразделений Росгвардии. Силовики проверяли заведения общественного питания в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска.

— Всего задержано 18 человек, в действиях которых усматриваются признаки нарушения миграционного законодательства, — рассказали в полиции.

К настоящему моменту на шестерых задержанных составили административные протоколы по статье о нарушении правил пребывания в России иностранцами (ст. 18.8 КоАП РФ). Нарушители доставлены в пункт временного содержания, там они будут дожидаться депортации из России.

Ранее в Новосибирске полсотни иностранных граждан парализовали работу психбольницы. Бойцам ГБР пришлось выпроваживать их целый час.

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