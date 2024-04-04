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Происшествия Полсотни мигрантов оккупировали психбольницу в Новосибирске — ГБРовцы выпроваживали их целый час

Полсотни мигрантов оккупировали психбольницу в Новосибирске — ГБРовцы выпроваживали их целый час

Иностранцы хотели пройти медкомиссию, чтобы получить водительские права по новым правилам

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Бойцам ГБР больше часа пришлось выводить иностранцев из больницы

Приехавшие в Новосибирск иностранцы парализовали работу психбольницы в Новосибирске. Наводить порядок в медицинском учреждении пришлось бойцам ГБР. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

Очереди в больнице начались вчера, 3 апреля 2024 года, из-за новых правил выдачи водительских прав иностранным гражданам, согласно которым водители сначала должны пройти медицинскую комиссию, и лишь потом обратиться в ГИБДД. В результате, кроме тех, кто был записан на прием, в психбольницу на улице Владимировской пришли и желающие пройти комиссию без очереди. Чтобы разобраться с толпой в коридорах, медикам пришлось вызвать сразу два экипажа ГБР.

— Чуть больше часа потребовалось гвардейцам на то, чтобы полностью решить проблему. Получив в регистратуре список лиц, записанных на прием, они выпроводили за пределы учреждения всех остальных внеочередников, объяснив им существующий порядок записи к врачу по телефону или через сайт «Госуслуги», — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

Из 60 посетителей ГБРовцам пришлось вывести на улицу около 40 человек.

Ранее НГС писал о том, как пьяные дебоширы с топором ломились на территорию ТЭЦ-5. Когда они пришли туда во второй раз за ночь, их задержали ГБРовцы.

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