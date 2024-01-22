Пьяные дебоширы с топором дважды пытались попасть на ТЭЦ-5

— в 02:39 охранник ГВАРДИИ, дежуривший на одном из постов возле ТЭЦ-5 на ул. Выборная, доложил в дежурную часть Агентства о том, что приехавшие на серебристой иномарке неизвестные люди стучатся в ворота, а один из них пытается при помощи топора сбить с металлической цепи замок. К месту происшествия была направлена ГБР-78, но нарушители успели покинуть въезд на охраняемую территорию до их прибытия, — рассказали в компании.