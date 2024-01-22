Пьяные дебоширы с топором дважды пытались попасть на ТЭЦ-5

Пьяные новосибирцы с топором попытались вломиться на территорию ТЭЦ-5 в ночь на понедельник, 22 января. Дебоширы пытались пробраться на охраняемый объект дважды за час. О странном инциденте рассказали сегодня в Агентстве безопасности «Гвардия».
— в 02:39 охранник ГВАРДИИ, дежуривший на одном из постов возле ТЭЦ-5 на ул. Выборная, доложил в дежурную часть Агентства о том, что приехавшие на серебристой иномарке неизвестные люди стучатся в ворота, а один из них пытается при помощи топора сбить с металлической цепи замок. К месту происшествия была направлена ГБР-78, но нарушители успели покинуть въезд на охраняемую территорию до их прибытия, — рассказали в компании.
Однако, по данным агентства, дебоширы оказались настойчивыми: спустя 40 минут дежуривший на КПП охранник доложил, что незваные гости вернулись и снова пытаются сломать ворота. Подоспевшие ГБРовцы задержали злоумышленников, двоих мужчин и одну женщину, в багажнике их машины лежал топор. Нарушителей спокойствия передали сотрудникам Росгвардии.
Внятно объяснить, что они забыли на территории ТЭЦ-5 задержанные не смогли.
— Они сказали, что заблудились, — пояснили в АБ «Гвардия».
В пресс-службе СГК подтвердили, что ночью на территорию ТЭЦ пытались вломиться трое нетрезвых людей.
— Пытались проехать на автомобиле через территорию ТЭЦ-5. С этой целью настойчиво пытались взломать ворота. Охране пришлось вызвать группу быстрого реагирования. В итоге нарушителей передали сотрудникам полиции, — угрозы для безопасности объекта не было, — уточнили в компании.
Чтобы узнать подробности ночного происшествия, НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее НГС писал о том, что как новосибирец 5 раз пытался украсть один мандарин.