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Вижу цель: новосибирец пять раз пытался украсть мандарин — чем всё закончилось

На место вызывали бойцов ГБР

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Мандарин вернули на полку магазина после пяти попыток кражи

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В Новосибирске мужчина пытался украсть мандарин из магазина на улице Ударной. Это удалось сделать с пятого раза, после чего сибиряка задержали бойцы ГБР.

Инцидент произошел вечером 8 января в магазине «Пятерочка». Подробности рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия»:

— Бойцами был задержан мужчина, сумевший с пятой попытки украсть мандаринку. В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его.

С мужчиной провели профилактическую беседу, ему объяснили, что воровство недопустимо. После этого мандарин вернули на прилавок, а задержанного отпустили. После этого мужчина не появлялся в магазине.

В середине декабря женщина попалась на обмане в новосибирском магазине. Она пыталась купить мандарины по цене картошки, но сибирячку поймал охранник.

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НовосибирскМандаринКражаАБ Гвардия
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