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Мандарины по цене картошке: сибирячка попалась на обмане в новосибирском магазине - в ее ошибку никто не поверил

Женщину поймал охранник

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Ущерб составил более 200 рублей

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В магазине в Центральном районе Новосибирска женщина захотела купить мандарины по цене картошки. Обманщицу поймали.

Как сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», инцидент произошел 12 декабря, в 19:27 сигнал тревоги из магазина поступил в дежурную часть. Покупательницу остановил охранник супермаркета после того, как она уже оплатила товар.

— При сверке купленных ею товаров и выбитых в чеке было обнаружено явное несоответствие — по чеку женщина купила картошку, а в сумке лежали мандарины. Разница в цене товаров составляла более двухсот рублей, — сообщили в «Гвардии».

Женщина же уверяла, что ошиблась, взвешивая продукты, но ей не поверили. Во время проверки сотрудники установили, что женщина и раньше так покупала товар. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-74 задержали покупательницу.

Недавно в алкомаркете произошла драка, в ней пострадала девушка, которая вступилась за одного из участников.

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МагазинСупермаркетПродуктыМандариныКартошкаГвардияГБР
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