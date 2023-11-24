«Пол залило кровью»: в магазине на Троллейной девушка заступилась за парня в драке и получила удар в нос

В Новосибирске ночью 24 ноября произошла массовая драка в алкомаркете «Крепость». В результате пострадала девушка, которая вступилась за одного из участников.
О происшествии рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Сигнал тревоги поступил из магазина на улице Троллейной в 01:30. На вызов отправились два экипажа.
К моменту прибытия в заведении дрались 6 человек. Четверо из них избивали одного, за него и вступилась девушка.
— В ходе потасовки один из ударов пришёлся ей по лицу, отчего из её носа хлынула кровь и залила в магазине пол, — сообщили в АБ «Гвардия».
На место приехали бойцы и разняли дерущихся и вывели их на улицу. На место подъехал второй экипаж ГБР. Участников потасовки это не остановило, и они попытались напасть на охрану. Их действия пресекли, четырех человек передали полиции.
— Отдыхала компания, пришел местный мужчина, завсегдатай, который постоянно конфликты провоцирует. Начал с ними ругаться. Девушка начала разнимать — получила в нос. Всех забрали в полицию. Я так понимаю, ее никто намеренно бить не хотел, — рассказали НГС в магазине.
Также сотрудница «Крепости» объяснила, что девушка вступалась за своего парня.
Магазин не получил материальный ущерб. Пострадавшая девушка написала заявление в полицию.
Ночью с 17 на 18 ноября похожий инцидент произошел в баре «Рандеву». Началась драка, и девушка попыталась защитить своего мужа, который участвовал в потасовке, чтобы его не избили толпой. В результате сибирячка сама получила увечья.