«Пол залило кровью»: в магазине на Троллейной девушка заступилась за парня в драке и получила удар в нос

В Новосибирске ночью 24 ноября произошла массовая драка в алкомаркете «Крепость». В результате пострадала девушка, которая вступилась за одного из участников.



О происшествии рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Сигнал тревоги поступил из магазина на улице Троллейной в 01:30. На вызов отправились два экипажа.

