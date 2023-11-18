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«Избивали толпой»: в баре в Ленинском районе произошла драка — пострадала девушка, защищавшая мужа

Сибирячка опубликовала видео с последствиями потасовки

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«Рандеву» находится в Ленинском районе

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В Новосибирске в кафе-баре «Рандеву» ночью с 17 на 18 ноября произошла драка. Как рассказала подписчица группы «АСТ-54», избивать начали ее мужа толпой мужчины. Девушка начала защищать пострадавшего, но тоже получила травмы.

— Я девушка, вся в крови. Я его защищала собой. Защищала своего мужа от того, чтобы его избивали толпой. Налегла на него, и меня избили мужчины, — рассказала автор видео.

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Видео: «АСТ-54»

Девушка решила опубликовать видео, чтобы показать, насколько безжалостны нападавшие.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации информации о драке от полиции не было. «Рандеву» работает с 20:00 — дозвониться до администраторов корреспондент не смогла.

На прошлой неделе в центре Новосибирска около бара «Друзья» на Вокзальной магистрали произошла массовая драка. Она попала на видео.

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ДракаБарВидеоЛенинский район
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