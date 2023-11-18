«Избивали толпой»: в баре в Ленинском районе произошла драка — пострадала девушка, защищавшая мужа

В Новосибирске в кафе-баре «Рандеву» ночью с 17 на
— Я девушка, вся в крови. Я его защищала собой. Защищала своего мужа от того, чтобы его избивали толпой. Налегла на него, и меня избили мужчины, — рассказала автор видео.
Девушка решила опубликовать видео, чтобы показать, насколько безжалостны нападавшие.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации информации о драке от полиции не было. «Рандеву» работает с 20:00 — дозвониться до администраторов корреспондент не смогла.
На прошлой неделе в центре Новосибирска около бара «Друзья» на Вокзальной магистрали произошла массовая драка. Она попала на видео.