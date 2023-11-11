Пинал упавшего. Массовая драка около бара в центре Новосибирска попала на видео — полиция начала проверку

В центре Новосибирска около бара «Друзья» на Вокзальной магистрали произошла массовая драка. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На кадрах видно, как в толпе дерутся несколько мужчин, один из них падает на землю. После этого упавшего начинает пинать мужчина с голым торсом. Дерущихся спустя время разнимают.
Как сообщила НГС представитель бара, драка действительно произошла, сотрудники заведения вызвали полицию.
— Сотрудники бара «Друзья» предотвратили драку на улице между гражданами, а также вызвали сотрудников правоохранительных органов, — сообщили НГС в баре.
Журналист обратилась за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве сообщили, что в полицию сообщений не поступало ни от граждан, ни из медицинских учреждений.
— В настоящее время по опубликованной информации сотрудники полиции проводят проверку, — объяснили в ведомстве.
Ранее бар «Друзья» назывался Doski, летом рядом с заведением также устроили массовую драку. В баре рассказали, что несколько гостей покинули заведение, а на улице началась потасовка уже с большим количеством людей.