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Пинал упавшего. Массовая драка около бара в центре Новосибирска попала на видео — полиция начала проверку

Потасовка произошла на Вокзальной магистрали

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Драки в этом месте происходят не первый раз

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В центре Новосибирска около бара «Друзья» на Вокзальной магистрали произошла массовая драка. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как в толпе дерутся несколько мужчин, один из них падает на землю. После этого упавшего начинает пинать мужчина с голым торсом. Дерущихся спустя время разнимают.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Как сообщила НГС представитель бара, драка действительно произошла, сотрудники заведения вызвали полицию.

— Сотрудники бара «Друзья» предотвратили драку на улице между гражданами, а также вызвали сотрудников правоохранительных органов, — сообщили НГС в баре.

Журналист обратилась за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве сообщили, что в полицию сообщений не поступало ни от граждан, ни из медицинских учреждений.

— В настоящее время по опубликованной информации сотрудники полиции проводят проверку, — объяснили в ведомстве.

Ранее бар «Друзья» назывался Doski, летом рядом с заведением также устроили массовую драку. В баре рассказали, что несколько гостей покинули заведение, а на улице началась потасовка уже с большим количеством людей.

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