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Массовая потасовка на Вокзальной магистрали попала на видео: толпа дралась рядом с баром Doski

На кадрах можно заметить, как один из парней применил перцовый баллончик

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Потасовка попала на видео

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В центре Новосибирска мужчины устроили массовую драку около бара Doski на Вокзальной магистрали. Видео потасовки опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста в паблике утверждает, что две компании отдыхали в баре Doski, но что-то не поделили и решили разобраться на улице.

На кадрах видно, как мужчины на протяжении нескольких минут дерутся между собой, один из них применил перцовый баллончик. Спустя время на место приехали сотрудники в форме, часть мужчин убежали, нескольких человек задержали сотрудники.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54», vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию. НГС обратился в бар Doski, чтобы узнать о причинах конфликта.

В июле в центре города также произошла массовая драка, но возле сквера «Крылья Сибири» на Орджоникидзе.

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