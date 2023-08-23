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«Гости вели себя прилично»: что говорят в баре Doski о массовой драке в центре Новосибирска

Сотрудники заведения после начала потасовки вызвали бойцов ГБР

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Сейчас полиция узнает, кто участвовал в конфликте

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В новосибирском баре Doski объяснили, что происходило в их заведении до массовой потасовки посреди Вокзальной магистрали. В баре отметили, что только часть участников драки вышла из «Досок» (ранее очевидцы утверждали, что конфликт произошел между двумя компаниями из заведения).

— Несколько человек отдыхали у нас в заведении, конфликта в баре не было. Гости покинули заведение, а на улице завязалась потасовка, в ней участвовали не только наши гости, но и другие люди. В заведении ничего не было, гости вели себя прилично, — рассказала НГС представитель бара.

Персонал заведения, по словам представителя бара, в драке не участвовал, но когда сотрудники увидели драку, то нажали экстренную кнопку, чтобы вызвать ГБР. Почему завязалась потасовка, в баре не знают.

— Что случилось мы сами не знаем, внутри заведения никакого конфликта не было, — отметили в баре.

Напомним, что потасовка произошла ночью на улице Вокзальная Магистраль, 16. На кадрах, которые опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» видно, как мужчины на протяжении нескольких минут дерутся между собой, один из них применил перцовый баллончик. Спустя время на место приехали сотрудники в форме, часть мужчин убежали, а нескольких человек задержали сотрудники.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / vk.com

При этом в ГУ МВД по региону сообщили, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Сейчас сотрудники разбираются в причинах конфликта и устанавливают участников драки.

В июле в центре города также произошла массовая драка, но возле сквера «Крылья Сибири» на Орджоникидзе.

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