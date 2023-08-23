«Гости вели себя прилично»: что говорят в баре Doski о массовой драке в центре Новосибирска

— Несколько человек отдыхали у нас в заведении, конфликта в баре не было. Гости покинули заведение, а на улице завязалась потасовка, в ней участвовали не только наши гости, но и другие люди. В заведении ничего не было, гости вели себя прилично, — рассказала НГС представитель бара.