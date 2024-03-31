«Пришлось вытаскивать из снега»: очевидцы заявили, что автомобиль въехал в подъезд на Петухова

В соцсетях Новосибирска сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Кировском районе. Как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель якобы въехал в подъезд жилого дома.
В сообщении сказано, что инцидент случился на Петухова, 42. По информации 2ГИС, там находится пятиэтажный дом.
— Автомобиль пришлось откапывать из снега лопатой и вытаскивать при помощи троса, — сказано в сообщении.
Очевидцы сняли место происшествия на видео. На кадрах можно заметить два автомобиля, один из которых стоит около сугроба. В один момент машину начинают оттаскивать в сторону дороги при помощи троса.
В аварийно-диспетчерской службе ООО УЖК «Кировская Комфорт» НГС сообщили, что информация о происшествии не поступала. Корреспондент издания обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.
25 марта в Новосибирске автомобиль врезался в подъезд дома и влетел в женщину. Сибирячку доставили в больницу, момент произошедшего попал на видео.
— На данный момент информация по данному факту в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску не поступала, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.