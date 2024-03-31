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Происшествия «Пришлось вытаскивать из снега»: очевидцы заявили, что автомобиль въехал в подъезд на Петухова

«Пришлось вытаскивать из снега»: очевидцы заявили, что автомобиль въехал в подъезд на Петухова

Место происшествия попало на видео

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Инцидент случился на Петухова

В соцсетях Новосибирска сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Кировском районе. Как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель якобы въехал в подъезд жилого дома.

В сообщении сказано, что инцидент случился на Петухова, 42. По информации 2ГИС, там находится пятиэтажный дом.

— Автомобиль пришлось откапывать из снега лопатой и вытаскивать при помощи троса, — сказано в сообщении.

По указанному в публикации адресу находится пятиэтажный дом

Очевидцы сняли место происшествия на видео. На кадрах можно заметить два автомобиля, один из которых стоит около сугроба. В один момент машину начинают оттаскивать в сторону дороги при помощи троса.

В аварийно-диспетчерской службе ООО УЖК «Кировская Комфорт» НГС сообщили, что информация о происшествии не поступала. Корреспондент издания обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.

Если вы стали свидетелем происшествия или знаете подробности, просим связаться с НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

25 марта в Новосибирске автомобиль врезался в подъезд дома и влетел в женщину. Сибирячку доставили в больницу, момент произошедшего попал на видео.

Обновлено.

— На данный момент информация по данному факту в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску не поступала, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
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