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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Изолируют, как и педофилов». Где и в каких условиях будут сидеть обвиняемые в теракте в «Крокусе»

«Изолируют, как и педофилов». Где и в каких условиях будут сидеть обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Юристы — о том, что ждет тех, кто напал на безоружных людей в концертном зале

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Всех обвиняемых в теракте уже доставили в СИЗО

В ночь с 24 на 25 марта Басманный суд отправил в СИЗО четырех подозреваемых в вооруженном нападении на «Крокус Сити Холл». Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов, которого в зал суда занесли на носилках, пробудут под стражей до 22 мая 2024 года. После этого их ждет новое заседание суда.

MSK1.RU выяснил, в каком Следственном изоляторе будут сидеть обвиняемые в терроризме и что им грозит за вооруженное нападение на безоружных людей в «Крокусе».

Круглосуточное видеонаблюдение и лучшие врачи

По словам известной правозащитницы Евы Меркачевой, после суда всех четверых обвиняемых в терроризме отправили в СИЗО «Лефортово» на юго-востоке Москвы. В нем 205 камер, рассчитанных на 300 заключенных. Эта тюрьма негласно считается основным изолятором ФСБ России. У предполагаемых террористов там будут особые условия.

— Все, кого обвиняют по террористическим статьям, сидят на особых условиях, — объяснила MSK1.RU правозащитница Меркачева. — Их изолируют, как педофилов, в отдельной камере. В последнее время во ФСИН пришли к выводу, что нужно их содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников.

Обвиняемые в терроризме сидят в помещениях, в которых работает круглосуточное видеонаблюдение. В отличие от других заключенных, их письма проверяет не рядовой цензор СИЗО, а следователь, ведущий их дело. Часто бывают случаи, когда подозреваемые в терроризме сами просят перевести их в другую камеру. Иногда речь идет об «одиночке». Это делается в целях безопасности.

«Если обвиняемый в терроризме — мигрант, его в камеру,
где сидят славяне, лучше не сажать, потому что закончится всё
очень плохо»

Мухаммадсобир Файзов, который находился в зале суда на носилках, как и все, будет отбывать наказание в Следственном изоляторе. Тем не менее закон гарантирует ему квалифицированную медицинскую помощь даже в местах лишения свободы.

— Естественно, в СИЗО его будут содержать с учетом его состояния, то есть если потребуется лечение, он будет лечиться в больнице СИЗО. Медицинские части есть при каждом изоляторе. Возможности для его лечения в «Лефортово», конечно же, будут, — уточнил MSK1.RU криминолог и доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев.

Подозреваемый Мухаммадсобир Файзов не может передвигаться, и ему вставлен мочевой катетер


Ева Меркачева добавила, что, по ее личному опыту, в Лефортово одна из лучших медицинских частей среди всех СИЗО России.

— Там есть даже инфекционный блок, куда помещают лежачих больных в тяжелом состоянии. В «Лефортово» — полный комплект врачей, — отметила Меркачева. — Но если необходимо, туда могут допустить гражданских медиков по каким-то узкоспециализированным вопросам. В любом случае нужно, чтобы правосудие состоялось, поэтому он будет живым.

СИЗО «Лефортово» построили в 1881 году как тюрьму для военных, однако потом «Лефортово» перешло в управление сначала КГБ, а потом и ФСБ. С 2005 года «Лефортово» находится в ведении Минюста, однако по-прежнему основной контингент изолятора — люди, делами которых занимаются спецслужбы. В эту группу входят и террористы.

Среди знаменитых заключенных «Лефортово» — фашистские генералы Фердинанд Шёрнер и Эвальд фон Клейст, чеченский террорист Салман Радуев, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Снял куртку в туалете — получил выговор

Сейчас трудно сказать, какой приговор ждет подозреваемых в теракте в «Крокусе». По ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) виновным может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Такие сидят в особых колониях. Всего их 10, и они раскиданы по всей стране, от Крайнего Севера до Дальнего Востока.

Самыми суровыми среди них считаются «Черный дельфин» в Оренбургской области (там сидит каннибал Владимир Николаев и казанский стрелок Ильназ Галявиев) и «Полярная сова» на Ямале (там сидит битцевский маньяк Александр Пичушкин и бесланский террорист Нурпаши Кулаев). Условия содержания там очень жесткие: минимальный перечень разрешенных предметов, камеры с двойными решетками и передвижение по коридору только в согнутом виде с руками за спиной.


— У нас есть правило: осужденные отбывают наказание по месту жительства. Но для террористов есть исключение. Их распределяет центральный аппарат ФСИН, — рассказал юрист Сергеев. — Обычно в колониях для «пожизненников» террористы ведут себя очень тихо. Это говорят сами сотрудники. Тот же Салман Радуев проблем не создавал. Умер своей смертью в «Полярной сове».

В колониях для пожизненно осужденных очень строгие условия

Правозащитница Ева Меркачева бывала в колониях для осужденных на пожизненный срок. По ее словам, там так сурово, что это трудно описать словами.

— В камере вообще ничего нет. Ни книг, ни газет, ни сумок с вещами, как в СИЗО. Кругом голое железо. Есть только небольшое зарешеченное окно, к которому не подойти, — поделилась Меркачева с MSK1.RU. — Там всё зарегламентировано, начиная с подъема и кончая отбоем. Приведу вам пример — одному из пожизненно осужденных вынесли выговор за то, что он, когда пошел в туалет, перед входом в него снял куртку со своим номерным знаком.

«Как только он вышел из туалета, он сразу надел ее обратно. Но это всё равно посчитали нарушением»

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Юрист Теракт Crocus City Hall Стрельба Террорист Обвиняемый СИЗО Суд
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