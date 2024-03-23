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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Безобразие»: новосибирцы волнуются из-за билетов в НОВАТ — театр не дал ответ об отмене спектаклей

«Безобразие»: новосибирцы волнуются из-за билетов в НОВАТ — театр не дал ответ об отмене спектаклей

Многие зрители планировали поездки в театр из других городов

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Теракт случился 22 марта

Новосибирцы в соцсетях переживают из-за отсутствия информации об отмене спектаклей в театре оперы и балета после теракта, который случился в Подмосковье 22 марта. Как заявляют горожане, руководство НОВАТа не высказывалось о переносе мероприятий: ни на сайте театра, ни на официальных страницах в соцсетях.

Соответствующие комментарии появились в группе НОВАТа во «ВКонтакте». Некоторые пользователи соцсети планировали приехать на спектакли из других городов и регионов.

— Мы на вечерний спектакль большой группой собирались ехать. 4 часа в пути из Барнаула. Не могу получить ответ ни по одному каналу информации, — сообщила Марина Кривошлык под постом театра, опубликованным накануне вечером.

— Безобразие, уже все театры предоставили информацию. Остался один главный театр города! — пишет Маргарита Касьянова в комментариях в телеграм-канале театра.

Читатель рассказал НГС, что также планировал поехать в Новосибирск из Алтайского края, чтобы посмотреть спектакль в НОВАТе — он запланирован на завтра, 24 марта.

— Мы не знаем, будет или не будет, — сказал мужчина. — Жена билеты купила, туда едет группа туристов из Барнаула.

Еще одна читательница НГС также заявила, что театр не дает информации о проведении спектаклей. Сибирячка планировала отправиться в НОВАТ завтра с группой детей.

НГС звонил в отдел продаж НОВАТа, заместителю гендиректора учреждения по связям с общественностью Александру Савину, в пресс-службу театра, а также его экс-художественному руководителю Владимиру Кехману с просьбой сообщить, отменят ли в театре представления. На момент публикации журналисту не предоставили комментарии.

Вместе с тем об отмене спектаклей в ближайшие дни заявили в театрах «Старый дом», «Красный факел», «Глобус» и других. Отменены события Транссибирского Арт-фестиваля в Новосибирской филармонии и мероприятия в ДКЖ.

— Новосибирский Дом ученых выражает глубокие соболезнования близким погибших в результате теракта в Москве. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления. Все развлекательные мероприятия, запланированные в Доме ученых на 23 и 24 марта, переносятся, — сказано на сайте учреждения.

После трагедии губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. В одном из университетов Новосибирска отменили очные занятия, а в аэропорту усилили меры безопасности.

Все, что известно о теракте, мы собираем в режиме онлайн.

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