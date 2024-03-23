Количество погибших в Crocus City Hall выросло до 60 человек

Ранее было известно о гибели 40 человек Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Следственном комитете РФ сообщили, что в результате теракта в Crocus City Hall погибли 60 человек. Силовики отметили, что количество жертв может увеличиться.

— С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические, — добавили в ведомстве. — Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.