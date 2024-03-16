«Стоят поперек, никаких огней»: лихач на Бугринском мосту влетел в колонну самосвалов — виноват ли спецтранспорт

Люди в аварии не пострадали, а вот машине пришлось несладко Источник: АСТ-54











Когда начинается март, настоящий новосибирец не спешит радоваться, а сначала сверяет оптимистичную информацию календаря с тем, что видит из окна, показаниями термометра, а заодно и онлайн-картами: нет ли пробок из-за снегопада и не ругаются ли автолюбители на скользкие или неубранные дороги. Тем удивительнее эффектное ДТП, которое попало в объектив регистратора: водитель на светлом седане делает лихой маневр, буквально летит из одной полосы в другую и завершает необычный заезд, влетев в один из работающих на уборке моста самосвалов. Казалось бы, причина аварии ясна: не уверен — не ускоряйся. Но в обсуждениях на странице паблика АСТ-54 неожиданно развернулась дискуссия: оказалось, что технику было не видно не только водителю с видео, но и другим участникам движения. Чтобы понять, может ли спецтранспорт быть виноват в аварии, или она так же проста, какой кажется на первый взгляд, НГС посмотрел запись вместе с автоюристом Марией Соловьевой.



Это ДТП произошло утром в пятницу, 15 марта, но если не знать, что дата на регистрации точная, можно подумать, что в декабре: с непроглядно серого неба густо валит снег, при этом проезжая часть выглядит достаточно чистой — ну, во всяком случае, посередине. Крайняя правая полоса белая, но снег это или лед, непонятно. Водитель седана стремительно перелетает из крайней левой полосы в крайнюю правую, затем его разворачивает. Явно потерявший управление торопыга едва не задевает бампером попутное авто и влетает под кузов самосвала.

Источник: АСТ-54

Только чудом водитель не получил травм. По данным госавтоинспекции, ДТП было оформлено с материальным ущербом. А в сообществе АСТ-54 во ВКонтакте тем временем разгорелось обсуждение: не могло ли оказаться так, что в ДТП виноват не водитель легковушки, а тот, кто чистил мост от снега?



— Зря наезжаете на водителя, — уверен Игорь И., который не был непосредственным свидетелем ДТП, но ехал по мосту примерно в то же время, и застал и снегопад, и дорожные работы. — Камазы стоят без опознавательных огней, я там ехал, их вообще не видно из-за снегопада с туманом. Водители их поперек [проезжей части] ставят и [не зажигают] никаких огней. В прошлый раз один чувак, камикадзе, стоял перед камазами и махал флажком. Неужели нельзя как в нормальных странах обозначать работы яркими мигалками заранее?

— Там хоть как обозначай, как этот водитель летел, ничего бы не помогло, — не согласна с ним подписчица паблика Наталья П.

— Камазы как минимум на аварийке стояли, захочешь — увидишь, — поддерживает ее Алексей Б. — А то, что водитель летел по мосту в районе 100км/ч, так это он «не виноват».

— Зато не тошнил, показал лохам, как надо ездить, — иронизируют пользователи.

С интересом посмотрела впечатляющий ролик и журналист НГС вместе с автоюристом. Визуал Марию Соловьеву впечатлил, а вот никаких сложных юридических загадок она не увидела. И вообще удивилась, что кто-то мог представить виновником ДТП самосвал:

— Пункт 10.1 ПДД никто не отменял, — говорит Мария Соловьева. — В нем говорится, что водитель должен выбирать скорость и стиль вождения, соответствующий дорожной обстановке, погодным условиям, плотности движения и так далее.

Иными словами, валит снег и видимость не на высоте, — сбавь скорость, особенно если учесть, что иногда дороги чистят даже в Новосибирске.

Наказанием для водителя в этом случае станет дорогостоящий ремонт, а то и покупка нового автомобиля. А вот штраф за невыполнение коварного пункта 10.1 ПДД не предусмотрен, отчего он кажется не правилом, а рекомендацией. Но именно из-за него отправляется в колонию большая часть осужденных по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее различные тяжкие последствия).

Несколько лет назад наши коллеги из NGS24.ru подробно разбирали, почему из-за этого правила так легко сесть в тюрьму, и почему из-за него виновником и провокатором аварии часто становятся разные люди.

А как вы считаете, кто прав? Легковой автомобиль Самосвалы. Ну правда же, аварийку не видно! Виновата легковушка, но осветить дорожную технику бы все равно не помешало

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