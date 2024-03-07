Новосибирца депортируют из России после ссоры с женой — что он сделал

Райимжанов спустя время снова попал в поле зрения правоохранительных органов — его доставили в отдел полиции после громкой ссоры с женой. Дело об административном правонарушении поступило в суд. Сам задержанный рассказал, что живет на съемной квартире с четырьмя детьми и женой, которая не работает. Мужчина не имеет официального дохода и перебивается случайными заработками. В Киргизии у него есть еще трое детей, которые живут с отцом. Новосибирец попросил не выдворять его из страны под обязательство найти работу.

