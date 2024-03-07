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СрочноНовосибирца депортируют после ссоры с женой
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Новосибирца депортируют из России после ссоры с женой — что он сделал

Ранее суд уже требовал от мужчины покинуть Новосибирск, но самостоятельно уехать на родину он отказался

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Мужчине также назначили штраф в 2 тысячи рублей

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Кировский районный суд принял решение о депортации жителя Новосибирска после ссоры с женой. Информация об этом появилась на сайте суда.

Суд установил, что Райимжанов Н.А въехал на территорию России 26 декабря 2022 года. С марта по июнь гражданин был задержан за нарушение правил пребывания на территории страны. В дальнейшем суд постановил, что Райимжанов должен уехать на родину в Киргизию, но сделать это самостоятельно. Отправляться домой мужчина не стал и продолжать жить в Новосибирске.

Райимжанов спустя время снова попал в поле зрения правоохранительных органов — его доставили в отдел полиции после громкой ссоры с женой. Дело об административном правонарушении поступило в суд. Сам задержанный рассказал, что живет на съемной квартире с четырьмя детьми и женой, которая не работает. Мужчина не имеет официального дохода и перебивается случайными заработками. В Киргизии у него есть еще трое детей, которые живут с отцом. Новосибирец попросил не выдворять его из страны под обязательство найти работу.

Суд назначил Райимжанову штраф в 2 тысячи рублей, а также постановил выдворить его за пределы России, но уже в принудительном порядке. Мужчину поместили в спецприемник.

Ранее суд вынес приговор сотруднику ФСО из Новосибирска за дезертирство. Мужчину депортировали из Казахстана в Россию.

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