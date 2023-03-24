Опасался направления в зону СВО. Майора ФСО из Новосибирска осудили за дезертирство — он получил реальный срок

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор Михаилу Жилину — сотруднику Центра специальной связи и информации ФСО. За самовольное оставление места службы он получил шесть с половиной лет колонии, сообщает пресс-служба суда.
— 27 сентября 2022 года военнослужащий, имеющий офицерское звание, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, совершил дезертирство и незаконно убыл через государственную границу Российской Федерации на территорию другого государства, где был задержан, — сообщает сайт суда.
Михаила Жилина признали виновным по статьям «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и «Незаконное пересечение границы» (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Ему назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его также лишили воинского звания.
Приговор был вынесен 20 марта и в законную силу не вступил.
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Напомним, выезд из России Михаилу Жилину был запрещен из-за доступа к гостайне, но после объявления мобилизации он с семьей принял решение уехать в Казахстан. Он пересек границу государства возле одного из сел и был задержан пограничниками. Новосибирец попросил о политическом убежище, но ему отказали.
В конце декабря мужчину депортировали в Россию.