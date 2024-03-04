«Бросились вывозить детей в аулы». Сибиряки пережили сильное землетрясение в Казахстане — уже второе за месяц

В Республике Казахстан 4 марта произошло сильное землетрясение. Его эпицентр, по данным местного МЧС, расположен в 31 километре от города Алма-Ата. Сибиряки, уехавшие в Казахстан, рассказали о том, как пережили землетрясение и что сейчас происходит в городе.
«Пережидаем в кафе, домой не рискнем заходить»
Сильные подземные толчки, которые ощущались на 5 баллов, зафиксировали в 11:20 по местному времени. На тот момент Татьяна, переехавшая из Новосибирска в Алма-Ату в 2022 году, находилась дома.
— Нас тряхнуло, но мы в частном доме, не особо заметили. Но толчки все равно ощущались, кошка орала. А вообще о землетрясении из чатов узнала, — объяснила она.
По ее словам, нынешние подземные толчки были менее продолжительными, чем те, которые почувствовали жители Алма-Аты в январе 2024 года.
— Первое землетрясение я перенесла в горах на первом этаже в деревянном домике на сваях, поэтому раскачивало его очень сильно, стены как будто вот-вот сложатся как карточный домик. В этот раз мы были на 8 этаже, и наш дом находится на разломе как раз. Я спала и проснулась от тряски, перекатилась с дивана на пол, всё по ТЗ. К нам недавно приходили МЧС и раздавали брошюры, что делать, — рассказала Оксана (имя изменено о ее просьбе), переехавшая в Алма-Ату из Красноярска год назад.
Затем, как говорит она, почти сразу в городе включилась сирена. Девушка собрала документы, еду и ноутбук и покинула квартиру.
— Сейчас пережидаем в кофейне, домой не рискнем заходить. Первый раз я сильно испугалась, это было моё первое землетрясение. Наши друзья (не из Сибири) переехали почти сразу в Астану, так как им тут страшно. Я же поняла, что люблю горы, и только землетрясениями они создаются. Такое просветление. Поэтому принимаем природу, такой, какая она есть, — добавила Оксана.
Сейчас, со слов Оксаны, в городе переполнены кафе, часть людей просто гуляет по улицам. Кое-где наблюдаются «столпотворения».
Пробки в 10 баллов и обеспокоенные родители
Как рассказывает Владислав, проживший в Новосибирске 12 лет, в момент землетрясения он был на работе, на пятом этаже девятиэтажного здания:
— Знатно так затрясло. Мы быстро среагировали и вышли на улицу. Всех отпустили по домам, потому что у многих дети дома, и было решено, что все на удаленку выходят.
Сам он родился и вырос в Алма-Ате и считает, что панику, в основном, создают приезжие, которые сразу после землетрясения едут за город.
— Я в частном доме живу, поэтому мне не страшно возвращаться. Кто живут в новых домах — они не очень хотят домой. А в постройках времен СССР безопасно, — отметил он.
Кирилла Кузнецова, также уехавшего из Новосибирска в Алма-Ату, землетрясение застало в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.
— Вышли, дошли до садиков с детьми, проведали их, оставили в садиках и вернулись домой, — объяснил он, что происходило дальше. — В городе пробки десять баллов. В первую очередь из-за родителей, рванувших в школы за детьми. Знакомые пишут, что даже из ранее спокойного Талгара (город в 25 километрах от Алма-Аты — Прим.ред.) бросились вывозить детей в аулы к родне. Но эпицентр очень близко в этот раз, сразу за горами.
Он также добавил, что такси сразу же подняли тариф примерно в два раза даже по обычным маршрутам.
Пока, по данным департамента чрезвычайных ситуаций Алма-Аты, жителей просят оставаться в местах сбора населения до 16 часов по местному времени.
В середине февраля землетрясение было зафиксировано в Мошково Новосибирской области.