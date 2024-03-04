«Бросились вывозить детей в аулы». Сибиряки пережили сильное землетрясение в Казахстане — уже второе за месяц

— Нас тряхнуло, но мы в частном доме, не особо заметили. Но толчки все равно ощущались, кошка орала. А вообще о землетрясении из чатов узнала, — объяснила она.



По ее словам, нынешние подземные толчки были менее продолжительными, чем те, которые почувствовали жители Алма-Аты в январе 2024 года.



— Первое землетрясение я перенесла в горах на первом этаже в деревянном домике на сваях, поэтому раскачивало его очень сильно, стены как будто вот-вот сложатся как карточный домик. В этот раз мы были на 8 этаже, и наш дом находится на разломе как раз. Я спала и проснулась от тряски, перекатилась с дивана на пол, всё по ТЗ. К нам недавно приходили МЧС и раздавали брошюры, что делать, — рассказала Оксана (имя изменено о ее просьбе), переехавшая в Алма-Ату из Красноярска год назад.